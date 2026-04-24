A magyarok kedvelt turisztikai célpontjának elege van: "nem építünk több szállodát" - ez nekik is fájni fog
Miután befagyasztották a rövid távú lakáskiadást Athén belvárosában, most megnyílt a vita arról, hogy az új szállodák engedélyezését is korlátozni kellene – mutat rá az Euronews.
Athén polgármestere óva intett attól, hogy a görög főváros Barcelonává váljon
A görög fővárosban három belvárosi negyedben már most is tilos új engedélyeket kiadni rövid távú lakáskiadásra, de ez nem elég mindenkinek.
Az új szállodai engedélyek kiadásának korlátozását maga Athén polgármestere, Harisz Dukasz vetette fel.
„Valóban meg kell vizsgálnunk, hogy szükségünk van-e még több szállodára, és ha igen, hol. Azt is mérlegelnünk kell, mekkora további turisztikai terhelést bírunk el, és hol” – mondta Dukasz az Euronewsnak.
Athén polgármestere Barcelonát elrettentő példaként említette:
Nem szabad Barcelonává válnunk. Meg kell értenünk, hogy vannak telített területek, amelyek nem bírnak el újabb férőhelyeket, legyen szó rövid távú lakáskiadásról vagy másról.
A városvezető azt is szóvá tette, hogy a világ több részén a korlátozásokat nemcsak a rövid távú lakáskiadásra, hanem a szállodákra is alkalmazzák.
Az INSETE legfrissebb elérhető adatai szerint Attikában 68 934 szállodai férőhely van. Ezek közül mintegy 35 ezer Athén tágabb belvárosi övezetében található.
A szállodaipar szereplők is elismerik, hogy az utóbbi években nagyot nőtt a szállodák száma a görög fővárosban, ami fenntarthatósági kérdéseket vet fel az ágazat és a városi turizmus szempontjából is.
Barcelona és Amszterdam már bevezetett tilalmat új szállodai engedélyek kiadására. Athén önkormányzata pedig létrehozott egy megfigyelőközpontot, amely a turizmus városra gyakorolt hatását vizsgálja.
A görögországi szállodaipar szerint átfogó tervezésre van szükség
Egy turisztikai rendezvényen felszólalva az Athén–Attika és Argoszaronikosz Szállodaszövetség elnöke, Evgeniosz Vaszilikosz hangsúlyozta, hogy átfogó tervezésre van szükség az Athénban rendelkezésre álló férőhelyek ügyében.
Nemcsak a rövid távú lakáskiadás és a szállodák száma, hanem az egyéb, nem elsődleges turisztikai szálláshelyek száma is gyorsan nő, például a kiadó szobáké és a bútorozott apartmanoké. Ezek száma 150 százalékkal emelkedett: 800-ról 1200-ra.
Barcelonában 2028-tól teljesen betiltják a rövid távú lakáskiadást, és 2017 óta nem adnak ki új szállodai engedélyeket. Tehát külföldön már léteznek ilyen korlátozások. Nekünk valószínűleg azt kell átgondolnunk Athénban, hogy mit akarunk, és hol szeretnénk tartani 10–15 év múlva – jegyezte meg a lapnak Vaszilikosz.
Athén jelenleg Görögország legnépszerűbb turisztikai célpontja. A külföldi látogatások száma 2025-ben elérte a 12 milliót, az érkezők teljes számát pedig közel 10 millió főre becsülik.
Európa számos népszerű turisztikai célpontja szembesül a túlturizmus okozta problémákkal, mint a túlzsúfoltság és a lakhatási nehézségek. A városok és országok két fő stratégiával válaszolnak: egyesek korlátozásokat és adókat vezetnek be a turisták számának szabályozására, míg mások jutalmazó programokat indítanak a fenntartható és felelős turizmus ösztönzésére.
Elijeszti a turistákat az iráni háború Ciprustól, Görögország is kieshet a nyaralási célpontok közül
Az iráni háború nem csupán a globális energiapiacot borította fel és az ellátási láncokban okoz egyre súlyosbodó fennakadásokat és hiányokat, de a turistaszezont is tönkreteheti azokban a dél-európai országokban, amelyeknek a gazdasága nagyban függ ettől az ágazattól. A ciprusi turizmus már érzi a negatív hatást, egyre többen mondják vissza a foglalásokat, az újak száma pedig drasztikusan visszaesett – írta meg a Világgazdaság korábban.
- A március eleji dróntámadás után azonnal elkezdődött a szállodafoglalások lemondásának áradata: a Reuters tudósítása szerint a rövid távra szóló bérbeadások napi lemondási aránya a konfliktus előtti körülbelül 15 százalékról az azt követő napokban elérte a 100 százalékot is.
- A foglalásokat nyomon követő amerikai AirDNA adatai szerint ez a szám azóta csökkent ugyan, de március 21-ig 45 százalék körül maradt.
- Enyhe emelkedést tapasztaltak a lemondási arányokban Görögországban és Törökországban is.
Az olyan fapados légitársaságok, mint az EasyJet és a Jet2 is arról számoltak be, hogy csökken a Ciprus és a több iráni rakétatámadást elhárító Törökország iránti kereslet, és inkább a Földközi-tenger nyugati fele, például Spanyolország felé helyeződött át, de sokakat elijesztenek az olajárrobbanás miatt emelkedő jegyárak is.