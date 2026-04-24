Árbevételi és EBITDA rekord után is csak tengődik a pesti parketten az AKKO, talán az osztalék hiányzik

Megtartotta éves rendes közgyűlését az AKKO Invest, amelyen új igazgatótanácsi tagot választottak Gerő János személyében, elfogadták a rekordszintű árbevételt és EBITDA eredményt tartalmazó 2025-ös beszámolót. A társaság továbbra sem fizet osztalékot.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat konszolidált árbevétele 6 százalékkal 46,1 milliárd forintra, miközben az üzleti működés eredményét mutató EBITDA még nagyobb mértékben, 13,8 százalékkal 3,9 milliárd forintra emelkedett.

A vállalat konszolidált nettó eredménye a megelőző évi 1,16 milliárd forint után 631 millió forint volt.

A teljesítményt elsősorban az AKKO legnagyobb leányvállalata, a magyar ingatlanszolgáltatói piacon meghatározó NEO Property Services Zrt. tavalyi növekedése, eredménye támogatta.

Míg a számviteli eredmény csökkenését, elsősorban egyszeri tételek, ezeken belül meghatározóan egy franciaországi ingatlanhoz kapcsolódó értékleírás okozta.

Fontos mérföldkő volt tavaly, hogy fő tulajdonos,

a WING Csoportba tartozó Mevinvest Kft. 10 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre.

Ebből az AKKO kifizette a NEO akvizícióhoz kapcsolódó vételár hátralékát,

megszerezte a Szerémi irodaház fennmaradó 50 százalékát,

amelynek vételárhátralékát is megfizette.

Így kötelezettségállománya nagymértékben csökkent, saját tőkéje pedig 20 milliárd forint fölé emelkedett.

A közgyűlésen a részvényesek a vállalat élére egy-egy új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagot is választottak. A közgyűlési döntések alapján

az igazgatótanácsba került Gerő János, a NEO Property Services Zrt. és a Wingholding Zrt. felügyelőbizottságának az elnöke,

míg az auditbizottságba Gyáfrás Sándor, a WING Csoport tulajdonában álló Gladiátor Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója és az AKKO Invest igazgatótanács tagja.