Nevére veheti a Shell egy ország húszezer négyzetkilométernyi tengerterületét

Bár Sierra Leone területe értékes ásványkincsekkel rendelkezik, a Covid–19-világjárvány alatt az ország jelentős adósságnövekedést szenvedett el, és megtorpantak a szegénység enyhítésére korábban elindított gazdasági folyamatok. Most – írja cikkében az Origo – az ország olajkincsének kiaknázása felé fordul a figyelem a Shell-lel kötött megállapodás alapján: kormányzati tisztviselők szerint a Shell feltáró munkája révén csökkenthető a befektetői kockázat, akik így nagyobb hajlandósággal vihetik pénzüket Sierra Leonéba az olajiparba, egyúttal megnyílhat az út további kutatások előtt.

A Shell kezdheti meg az olaj utáni tengeri kutatásokat Sierra Leone területén / Fotó: Shuttertock

A Shell veheti kézbe az afrikai ország tengeri olajkészletének feltárását

A mostani megállapodás egy tavalyit követ, amelyet az olasz Eni vállalattal írtak alá, miközben Sierra Leone igyekszik nagy nemzetközi szereplőket vonzani energiaszektorába. A Shell hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem jelent automatikus fúrási kötelezettséget, ugyanakkor fontos lépés annak felmérésében, hogy az ország jelentős, eddig kiaknázatlan erőforrásokkal rendelkezhet.

„Ez a Shell-lel kötött megállapodás mérföldkő Sierra Leone számára abban, hogy felelősen feltárja természeti erőforrásainak értékét. Erős és hiteles jelzést küld a globális befektetők felé, hogy Sierra Leone nyitott az üzleti lehetőségekre, átláthatóságra, stabilitásra és erős kormányzásra építve” – mutatott rá Julius Maada Bio államfő közleményében.

A kormány hozzátette, hogy a kutatási program

szeizmikus adatok értelmezését,

felszín alatti modellek kidolgozását, valamint

úgynevezett potenciáltérképezést is magában foglal.

A lap szerint a megállapodás emellett keretet teremt a jövőbeni kitermelési engedélyekhez köthető lehetőségekben való részvételhez is.

Sierra Leone jelenleg nem termel sem olajat, sem földgázt, de célja, hogy Nyugat-Afrika egyik szénhidrogén-kutatási központjává váljon. A szomszédos országokban – például Elefántcsontparton, Ghánában és Szenegálban – az elmúlt évek jelentős felfedezései olajexportálóvá tették ezeket az államokat.

Kormányzati becslések szerint Sierra Leone olajkészlete elérheti a 44 milliárd hordót, amelynek mintegy fele gazdaságosan kitermelhető lehet.