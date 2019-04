Újabb robbanás rázta meg Srí Lankát

Autóba rejtett bomba robbant fel hatástalanítás közben Srí Lankán, a Szent Antal katolikus templomnál. Az értesülések szerint, a detonációt követően kitört a pánik, a hatóságok pedig őrizetbe vettek egy férfit – írja a BBC.

Small explosion outside St Anthony’s church right now. People fleeing the scene pic.twitter.com/GjadgTwoZ5

— michael safi (@safimichael) April 22, 2019