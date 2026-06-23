Bejelentette a MÁV: az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán végez felújításokat
Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott a vasúti közlekedés gyorsítása. A MÁV több olyan fejlesztést hajtott végre, amelyek célja az ún. lassújelek megszüntetése és a menetidők csökkentése volt a vasútvonalakon. Korábban sikeresen felszámolták a sebességkorlátozásokat Rákosrendező térségében, majd a Hatvan-Somoskőújfalu vonalszakaszon is. Ezzel párhuzamosan a Budapest-Pécs fővonalon, valamint a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon is hasonló munkálatok zajlanak – számol be arról a Magyar Építők.
Több helyszínen dolgoznak a 100-as vasútvonalon
A probléma jelentőségét jól mutatja, hogy Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint jelenleg a magyar vasútvonalak mintegy 40 százalékán van érvényben valamilyen forgalmi vagy sebességkorlátozás, ezek felszámolásával halad ütemezetten a MÁV.
A Budapest-Debrecen közötti, 100-as számú fővonalon június 20-án indult el a több ütemből álló pályakarbantartási program.
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán ismertetett tájékoztatása szerint a beruházás célja a sebességkorlátozások csökkentése, a pálya üzembiztonságának javítása, valamint a menetrendszerűség növelése. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a felújítás során különös figyelmet kap a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Teher közötti, kiemelten forgalmas szakasz.
Az első ütemben, június 20. és július 11. között
- Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, illetve
- Abony állomáson zajlanak munkálatok.
Az állomáson váltó- és vágánykarbantartást végeznek, amely több helyen ágyazatcserével is kiegészül.
A második ütem július 10. és 18. között valósul meg Cegléden, ahol az állomás ötödik vágányán mintegy 80 méteres szakaszon cserélik ki az ágyazatot. A beavatkozás eredményeként ezen a pályarészen is visszaállhat a 120 kilométer/órás sebesség.
Módosul az InterCityk menetrendje
A karbantartások idején módosított menetrendre kell számítani, ami több járat esetében hosszabb utazási időt eredményezhet. A legjelentősebb változás, hogy a Debrecen és Nyíregyháza felé közlekedő InterCity-vonatok átmenetileg nem a Nyugati pályaudvarról, hanem a Keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek vissza.
A MÁV tájékoztatása szerint a július közepéig tartó munkálatokat követően további pályafenntartási beavatkozások is várhatók a Budapest-Debrecen vasútvonalon.