Magyar Péter után nyomozott a hivatal, el is távolították a vezetőjét: nyílt pályázattal keresték az utódját – óriási volt az érdeklődés
Jelentős érdeklődés mellett zajlik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) új elnökének kiválasztása. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a nyílt pályázatra mindössze két hét alatt 78 jelentkezés érkezett, ami azt mutatja, hogy a szakmai közegben komoly figyelem övezi a közpénzek és a közvagyon ellenőrzéséért felelős intézmény vezetését.
A mostani kiválasztási folyamat több szempontból is különleges. A Miniszterelnökség ugyanis első alkalommal döntött úgy, hogy nyílt pályázati eljárás keretében választja ki a Kehi új vezetőjét. A cél egy olyan szakmailag elismert és hiteles vezető megtalálása, aki képes tovább erősíteni a hivatal szerepét a közpénzek védelmében, valamint hatékonyan fellépni az esetleges visszaélésekkel és szabálytalanságokkal szemben.
Rengetegen pályáztak a Kehi elnöki posztjára
A Miniszterelnökség keddi közleménye szerint rendkívül sokszínű szakmai mezőny alakult ki a beérkezett pályázatok alapján. A jelentkezők között megtalálhatók jogi, közgazdasági, pénzügyi, ellenőrzési, közbeszerzési, számvevőszéki és közigazgatási tapasztalattal rendelkező szakemberek, valamint olyan vezetők is, akik jelentős irányítási gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázatok értékelését egy öttagú szakmai bírálóbizottság végzi. A testület tagja Kármán András pénzügyminiszter, dr. Görög Márta igazságügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Pósfai Gábor belügyminiszter, valamint dr. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A bizottság a pályázók szakmai alkalmasságát vizsgálja, majd javaslatot tesz a legalkalmasabb jelölt személyére.
A végső döntést a miniszterelnök hozza meg, így a kiválasztási folyamat következő szakasza már arról szól majd, hogy a szakmai szűrőn legjobban teljesítő pályázók közül ki kapja meg a bizalmat a hivatal vezetésére.
A Kehi szerepe az elmúlt években egyre fontosabbá vált, hiszen feladata a közpénzek felhasználásának ellenőrzése, a közvagyon védelme és a szabálytalanságok feltárása. Éppen ezért az intézmény vezetőjének személye nemcsak szakmai, hanem közéleti szempontból is kiemelt jelentőségű.
A Miniszterelnökség szerint a nyílt pályázati rendszer fontos lépés a Kehi működésének megerősítése felé. Az, hogy rövid idő alatt 78 pályázó jelentkezett, azt jelzi: széles szakmai bázis áll rendelkezésre ahhoz, hogy a hivatal élére olyan vezető kerüljön, aki képes tovább növelni az intézmény szakmai tekintélyét és hatékonyságát.
A tárca egyúttal megköszönte valamennyi jelentkezőnek, hogy pályázatával hozzájárult a Kehi megújítását célzó folyamat sikeréhez. A következő hetekben a bírálóbizottság értékeli a jelentkezéseket, majd megszülethet a döntés arról, ki vezetheti a jövőben az ország egyik legfontosabb ellenőrző hivatalát.
Politikai botrány robbant ki a Kehi körül
Magyar Péter miniszterelnök még június elején mentette fel tisztségéből dr. Gaál Szabolcs Barnát, aki 2010 óta vezette a Kehit. A döntés a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára született meg, hivatalos részletes indoklást akkor nem közöltek. Gaál több mint 16 éven át állt a hivatal élén, és már korábban is dolgozott a szervezetnél jogi osztályvezetőként.
A személycsere azonban politikai visszhangot is kiváltott, mivel a hivatal 2021-ben vizsgálatot folytatott a Diákhitel Központnál, amelynek akkor Magyar Péter volt a vezetője. A miniszterelnök korábban azt állította, hogy az ellenőrzés mögött politikai nyomásgyakorlás állt, míg a vizsgálat során feltárt megállapítások és azok értelmezése körül évek óta vita zajlik. A Miniszterelnökség Gaál távozását követően írt ki nyílt pályázatot a Kehi vezetői posztjára.
Éjszaka derült ki: nyomoztak a Magyar Péter által vezetett cég ellen, most eltávolítja a 16 éve regnáló hivatalvezetőt a miniszterelnök
Éjszaka jelent meg a Magyar Közlönyben a döntés, mely szerint Magyar Péter felmentette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, dr. Gaál Szabolcs Barnát. A Kehi néhány évvel ezelőtt éppen azt a Diákhitel Központot vizsgálta, melynek akkor Magyar Péter volt a vezetője. A hivatal élén 2010 óta álló Gaál távozása egy több mint másfél évtizedes korszak végét jelenti.