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Óriási ütést vitt be a forintnak Varga Mihály, az OTP enyhítette a pesti tőzsde kínjait

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Rossz hangulatban zajlott a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, a BUX megúszta kisebb veszteséggel az OTP és a Richter erősödésének köszönhetően. A forint jelentősen gyengült a kamatvágást követően újabb lazításokat belengető jegybanki üzenetre és a visszafogott inflációs várakozásokra.
K. T.
2026.06.23, 17:22
Frissítve: 2026.06.23, 17:23

A technológiai részvények körében végigsöprő eladási hullám húzta le a tőzsdéket kedden, miközben a kereskedők egyre inkább kezdik beárazni a Fed szigorúbb monetáris politikáját, melynek következtében szárnyalásba kezdett a dollár. A forintnak az MNB 25 bázispontos kamatvágása mellett a további kamatcsökkentéseket kilátásba helyező jegybanki üzenet és a jelentősen mérsékelt inflációs várakozás adott mélyütést. A pesti tőzsdén is veszteségben zárult a nap.

forint, tőzsde, BUX, OTP, Mol, Magyar Telekom
A forint és a pesti tőzsde is gyengén teljesített kedden / Fotó: Móricz Sabján Simon

A Budapesti Értéktőzsde fő részvényindexe, a BUX 0,15 százalékkal 139 301 pontra ereszkedett kedden. A hazai piac forgalma átlag feletti, 37 milliárd forintot meghaladó volt. 

A legforgalmasabb hazai blue chipek közül 

  • az OTP teljesített a legjobban, 0,9 százalékkal 45 300 forintra erősödve. 
  • A Richter papírjai 0,6 százalékkal 11 930 forintra drágultak, 
  • a Mol kurzusa 1,8 százalékkal 3750 forintra esett,
  • a Magyar Telekom pedig 1,1 százalékkal 2754 forintig bukdácsolt.

Nyugat-Európában is pirosba borultak zárásra a fontosabb indexek. A frankfurti DAX 0,7 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,4 százalékkal, a milánói FTSE MIV 1,3 százalékkal ereszkedett, a londoni FTSE ugyanakkor a kivételt erősítve 0,2 százalékkal feljebb tudott kerülni.

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A forintnak előbb az erősödő dollár adott lökést a lejtőn, majd a jegybank várakazásoknak megfelelő, 25 bázispontos délutáni kamatcsökkentését követően kissé mérséklődött rajta az eladói nyomás. A hazai fizetőeszköz gyengülése délután három órakor vett új lendületet, miután az MNB közzétette friss inflácós jelentését – melyben 3,8-ról 1,8 százalékra mérsékelte idei várakozását – és Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatóján további két, 25 bázispontos kamatvágást helyezett kilátásba a nyári időszakra.

Az euró jegyzése 0,9 százalékkal 355,3 forintra emelkedett a tőzsdezárásra, ám ennél magasaban, 356,8 forinton is jegyezték délután a közös európai pénz.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 1,3 százalékkal értékelődött le a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel 312 forint fölé szaladt.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák is elrobogtak a forint mellett, a cseh korona 0,8 százalékkal, a lengyel zloty pedig a,6 százalékkal drágult.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1675 cikk

 

 

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