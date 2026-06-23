Óriási ütést vitt be a forintnak Varga Mihály, az OTP enyhítette a pesti tőzsde kínjait

A technológiai részvények körében végigsöprő eladási hullám húzta le a tőzsdéket kedden, miközben a kereskedők egyre inkább kezdik beárazni a Fed szigorúbb monetáris politikáját, melynek következtében szárnyalásba kezdett a dollár. A forintnak az MNB 25 bázispontos kamatvágása mellett a további kamatcsökkentéseket kilátásba helyező jegybanki üzenet és a jelentősen mérsékelt inflációs várakozás adott mélyütést. A pesti tőzsdén is veszteségben zárult a nap.

A forint és a pesti tőzsde is gyengén teljesített kedden / Fotó: Móricz Sabján Simon

A Budapesti Értéktőzsde fő részvényindexe, a BUX 0,15 százalékkal 139 301 pontra ereszkedett kedden. A hazai piac forgalma átlag feletti, 37 milliárd forintot meghaladó volt.

A legforgalmasabb hazai blue chipek közül

az OTP teljesített a legjobban, 0,9 százalékkal 45 300 forintra erősödve.

A Richter papírjai 0,6 százalékkal 11 930 forintra drágultak,

a Mol kurzusa 1,8 százalékkal 3750 forintra esett,

a Magyar Telekom pedig 1,1 százalékkal 2754 forintig bukdácsolt.

Nyugat-Európában is pirosba borultak zárásra a fontosabb indexek. A frankfurti DAX 0,7 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,4 százalékkal, a milánói FTSE MIV 1,3 százalékkal ereszkedett, a londoni FTSE ugyanakkor a kivételt erősítve 0,2 százalékkal feljebb tudott kerülni.

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A forintnak előbb az erősödő dollár adott lökést a lejtőn, majd a jegybank várakazásoknak megfelelő, 25 bázispontos délutáni kamatcsökkentését követően kissé mérséklődött rajta az eladói nyomás. A hazai fizetőeszköz gyengülése délután három órakor vett új lendületet, miután az MNB közzétette friss inflácós jelentését – melyben 3,8-ról 1,8 százalékra mérsékelte idei várakozását – és Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatóján további két, 25 bázispontos kamatvágást helyezett kilátásba a nyári időszakra.

Az euró jegyzése 0,9 százalékkal 355,3 forintra emelkedett a tőzsdezárásra, ám ennél magasaban, 356,8 forinton is jegyezték délután a közös európai pénz.