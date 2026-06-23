Eljött a pillanat, amikor az autósok a piaci árnak örülnek, nem a hatóságinak

Jogszabályi indoka is volt a védett üzemanyagár kivezetésének, de a lépés feltételei is minden szempontból adottak voltak – válaszolt a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára, miután az Országgyűlés döntött: megszűnik a végett üzemanyagár. A lépés esetleges kockázatait a Hormuzi-szoros eseményei jelenthetik.

Már semmi nem indokolja a védett üzemanyagár fenntartását/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A MÁSZ főtitkára által említett jogszabályi indok az, hogy a védett árak alkalmazásának – még az Orbán-kormány által rögzített feltételekkel történt – meghosszabbítását előíró rendelet június 30-án a hatályát veszíti. Július 1-től tehát egyébként is automatikusan visszaállna a piaci árazású forgalmazás, de addig még több mint egy hét telik el. Ugyanakkor már a napokban volt olyan diszkontáras forgalmazó, amely a védett árnál literenként mintegy 20 forinttal olcsóbban adta a benzint és a gázolajat, a védett ár alá kerültek a nagyobb töltőállomások, sőt, még egyes kis, fehér kutak is. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, az ellátás adott:

elég kőolaj érkezik a Barátság vezetéken a Mol battai és pozsonyi finomítójába,

nincs akadálya az Adria vezeték használatának sem

és érkezhet az egyéb, például tartálykocsis import is.

Adott a megfelelő árkörnyezet is, hiszen a Brent olaj hordónként ára jelenleg 77 dollár körül alakul, és csökkentek a termékek nemzetközi árai is. Mindazonáltal a nagypolitika kockázatot jelenthet – emelte ki Grád Ottó. A Hormuzi-szorosból érkező hírek ugyanis drágíthatják az olajat, voltak is kilengések a napokban. Egyelőre azonban nincs jele, hogy érdemi drágulástól kelljen tartani. (Már a védett ár kivezetéséről szóló törvényjavaslatban is azt írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, hogy a hatóasági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása indokolja.)

Összességében tehát a körülmények megfelelőek a védett árak kivezetéséhez:

a fizikai ellátás rendben van,

az árkörnyezet kedvező,

kedvező a forint árfolyama is,

és nincs ellátásbiztonsági kockázat.

Mikor lenne újból szükség védett üzemanyagárra?

Kérdés, mekkora az az az árszint, amely mellett érdemes lenne újból lépni az autósok védelmében. Ennek jó mutatója lehet, hogy az autósok mikor kezdenek el összességében, illetve alkalmanként is kevesebbet tankolni. Igaz, a tankolási szokások változása csak korlátozottan jelzi, hogy már túl drága a benzin vagy a gázolaj. Az üzemanyag ugyanis úgynevezett árrugalmatlan termék, vagyis bármennyibe is kerül, a többség kifizeti, mert autóznia kell.