Elviccelte az HBO a Trónok harca kínos bakiját

Tréfálkozva reagált az HBO csatorna és sikersorozata, a Trónok harca egyik vezető producere is a széria legújabb, vasárnap sugárzott részében felbukkant eldobható kávéspohárra.

A műanyagtetős papírpohár, amelyet a sorozat sasszemű rajongói vettek észre, egy Deresben rendezett lakoma alkalmával látható Havas Jon és Daenerys Targaryen asztalán a sorozat utolsó évadának negyedik epizódjában.

Az HBO csatorna a bakira reagálva közölte, hogy „a jelenetben látható tejeskávé valóban hiba volt. Daenerys ugyanis gyógyteát rendelt”.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9

— zane (@zane) May 6, 2019