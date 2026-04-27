Hátraarc a Nissannál: kifejezetten örömteli hírt közölt a japán autógyártó

A Nissan a korábban jelzett üzemi veszteség helyett működési nyereséget ért el a március végével zárult pénzügyi évben. A japán autógyártó szerint az amerikai szabályozási változások egyszeri pozitív hatása, a költségcsökkentés és a kedvező árfolyammozgások segítették az eredmény javulását. A Nissan összességében a vártnál kisebb nettó veszteséget könyvelt el.
VG/MTI
2026.04.27, 21:11

A Nissan Motor japán autógyártó üzemi szinten nyereséges volt a március végével záródott 2025-ös pénzügyi évben a cég által korábban várt veszteség helyett - közölte a vállalat hétfőn.

A Nissan a korábban jelzett üzemi veszteség helyett működési nyereséget ért el /  Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

Nagy az öröm a Nissannál: veszteség helyett nyereséget hozott az üzemi eredmény

A Nissan hétfőn arról jelentett, hogy a még nem végleges adatok szerint a pénzügyi évben 50 milliárd jen (314 millió dollár, 100 jen=194,4 forint) üzemi nyeresége keletkezett. A cég februárban még 60 milliárd jen üzemi veszteségre számított.

Elsősorban az amerikai kibocsátási szabályozási változások egyszeri pozitív hatása, a folyamatos költségcsökkentési intézkedések, illetve a kedvező árfolyamváltozásokat járultak hozzá ahhoz, hogy végül sikerült üzemi nyereséget elérni - áll a cég közleményében.

A Nissan bevétele a pénzügyi évben 12 ezer milliárd jen volt, míg a februári előrejelzés 11,9 ezer milliárd jenről szólt. A cég adózás utáni vesztesége 550 milliárd jent tett ki, ami kisebb a februárban becsült 650 milliárd jen mínusznál.

A Nissan május 13-án ismerteti a pénzügyi évre vonatkozó végleges adatokat.

Sorra zárja be gyárait az egyik legnagyobb autógyártó, eladhatják a teljes vállalatot – brutális leépítést hajt végre Európában

Március elején még arról érkezett hír, hogy a Nissan több gyárát is bezárja, mivel évek óta pénzügyi gondokkal küzd. Mint lapunk akor beszámolt róla, a gyártó egy éve vezércserével kívánt javítani, menesztették Makoto Uchidát, a Nissan új vezérigazgatója pedig Ivan Espinosa lett, aki korábban tervezési vezetői szerepet töltött be a cégnél. Espinosa hamar munkához látott, és hatalmas átszervezésbe kezdett, aminek egyik eleme, hogy az autógyártó Európában leépítésekről döntött.

Akkor a japán autógyártó azt közölte, hogy összesen hét gyárat, illetve két tervezőirodát zár be, ami egyben azt is jelenti, hogy elküldenek húszezer dolgozót. A Nissan 4,2 milliárd dolláros, vagyis 1400 milliárd forintos veszteséget vár a 2026-os pénzügyi évre.

Bár korábban megszakadtak a Hondával folytatott tárgyalások a két cég fúziójáról, Espinosa szerint abszolút nem elképzelhetetlen, hogy újrakezdjék ezeket. 

Espinosa nem zárta ki, hogy akár eladatják magát a Nissant is. 

Ez nem azt jelenti, hogy a Nissan eladó, hiszen az elsődleges céljuk továbbra is az, hogy alkalmazkodjanak a jelenlegi helyzethez
 

