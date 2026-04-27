Kiborult a polgármester: elfogyott az üzemanyag a városban, 30 ezer ember maradt benzin nélkül – az OMW-t is utolérte a román válság

Erdővidéken napok óta nem lehet tankolni, a helyzet több tízezer embert érint. A hatóságok csak a létfontosságú szolgáltatásokat látják el üzemanyaggal.
VG
2026.04.27, 20:02
Frissítve: 2026.04.27, 20:07

Napok óta teljes üzemanyaghiány bénítja meg a székelyföldi Erdővidéket, ahol már csak egyetlen töltőállomás tud kiszolgálni mintegy 25 ezer embert. A helyzet annyira súlyos, hogy már csak a mentők, tűzoltók és rendőrök juthatnak a vésztartalékhoz.

Súlyos üzemanyaghiány sújtja Székelyföldet, ahol tízezrek maradtak ellátás nélkül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Rendkívüli helyzet alakult ki Erdővidéken: a térség egyetlen töltőállomásán, a baróti Petrom kúton napok óta nincs sem benzin, sem gázolaj. 

A mintegy 25 ezer lakost érintő krízis nemcsak a közlekedést bénította meg, hanem a mindennapi életet és a gazdasági működést is súlyosan veszélyezteti.

A problémára Benedek Huszár János, Barót polgármestere hívta fel a figyelmet, aki szerint évtizedek óta nem volt példa hasonló helyzetre. Tájékoztatása szerint a készletek múlt pénteken kezdtek kifogyni, szombatra pedig teljesen eltűnt az üzemanyag a kútról. Azóta sem érkezett utánpótlás, és ami még aggasztóbb: a kút üzemeltetői sem tudják, mikor várható újabb szállítmány.

A polgármester egyeztetett a töltőállomás vezetőjével, aki megerősítette: folyamatosan várják a diszpécserszolgálat jelzését, de konkrét információ nincs. A bizonytalanság teljes, miközben a térségben nincs alternatív lehetőség tankolásra. A legközelebbi működő kutak jelentős távolságra találhatók, ami sokak számára elérhetetlenné teszi az üzemanyag beszerzését.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a törvényben előírt vészhelyzeti tartalékhoz kizárólag a létfontosságú szolgáltatások férhetnek hozzá. Jelenleg csak a tűzoltók, a mentők és a rendőrség járműveit szolgálják ki, minden más jármű tulajdonosa hoppon marad. Ez azt jelenti, hogy a lakosság és a vállalkozások gyakorlatilag teljesen kiszorultak az ellátásból.

Lassan egész Románia üzemanyaghiányban szenved

A probléma nem elszigetelt: a Maszol információi szerint a Petrom romániai hálózatának több mint 460 töltőállomásán jelentkeztek ellátási gondok, és a helyzet az OMV kutakat is érinti. Erdővidék azonban különösen kiszolgáltatott, mivel itt nincs más alternatíva, így a válság hatása koncentráltan jelentkezik.

A hiány kialakulásának több oka van:

  • Egyrészt a közelmúltban tapasztalt hirtelen árcsökkenés miatt sok helyen megrohamozták a kutakat az autósok, ami gyors készletkimerüléshez vezetett. 
  • Másrészt a nemzetközi folyamatok is éreztetik hatásukat: az iráni konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború okozta kőolajpiaci zavarok egyre inkább begyűrűznek a helyi ellátásba is.

A helyzet időzítése különösen kedvezőtlen. Erdővidéken jelenleg zajlik a tavaszi mezőgazdasági kampány, így a gazdák számára az üzemanyaghiány közvetlenül veszélyezteti a munkálatokat. A vetés, a talajelőkészítés és a szállítás mind olyan tevékenységek, amelyek nélkülözhetetlenek az üzemanyaghoz, így a kiesés komoly gazdasági következményekkel járhat.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

