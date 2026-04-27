Bekeményít a polgármester, brutális adóval bünteti az üresen álló lakások tulajdonosait

Párizs új szocialista polgármestere egyszerű, de brutális módszerrel próbál enyhíteni a francia fővárost sújtó lakhatási válságon: Brüsszel és New York példáját követve alaposan megadóztatja az üresen álló lakások tulajdonosait. Ezt a jövő évtől teszi lehetővé a francia költségvetési törvény, amelynek értelmében duplájára növelhető az adó azokban a városokban, ahol nagy a kielégíthetetlen igény lakóingatlanokra.

Emmanuel Grégoire, Párizs új szocislista polgármestere / Fotó: Hans Lucas via AFP

„Itt az ideje eladni az üres lakóingatlanokat, mert kemény büntetések várhatóak” – figyelmeztette a tulajdonosokat Emmanuel Grégoire, Párizs újonnan megválasztott polgármestere. A kezdeményezés célja 20 ezer lakást visszajuttatni a piacra abban a városban, ahol a négyzetméterenkénti ár közelíti a tízezer eurót (3,6 millió forintot), és a bérelhető lakóingatlanok hiánya akadályozza az emberek mozgását.

Rengeteg mobilizálható lakás van Párizsban: a nemzeti statisztikai hivatal, az INSEE 2022-es adatai szerint minden öt lakóingatlanból egy használaton kívül van a Le Monde tudósítása szerint. Ez összesen 274 ezer lakást jelent, amelynek

a fele üresen áll,

a másik felét második otthonként használnak,

de az évnek csak egy nagyon rövid időszakában.

Párizs kapja ezentúl a pénzt, nem az állami költségvetés

A keményítést a 2026-os költségvetési törvény teszi lehetővé, amelynek értelmében a súlyos lakáshiánnyal küzdő önkormányzatok számára az üresen álló ingatlanok tulajdonosait sújtó éves adó mértékét egy év után 17 százalékról 30 százalékra, két év után pedig 34-ről 60 százalékra emeljék.

Évek óta tüntetnek a polgármesteri hivatal előtt a tisztességes lakhatás jogáért / Fotó: Hans Lucas via AFP

A fővárosi önkormányzat előzetes becslése szerint ez azt jelenti, hogy egy átlagos párizsi lakás esetében két év üresen állás után négyezer euró adót kell kifizetni, mondta a lapnak Jacques Baudrier lakhatásért felelős kommunista alpolgármestere.

„Nincsenek pontos adataink, mivel eddig az önkormányzat nem kapta meg az üresen álló lakások adójából származó bevételt” – tette hozzá. Azt eddig az álla szedte be,

ezentúl viszont közvetlenül az önkormányzatok költségvetésébe kerül.

Nem a bevétel a lényeg

Az alpolgármester szerint azonban nem az a céljuk, hogy minél több pénzt zsebeljenek be – éppen ellenkezőleg. Ezért is jelentették be előre a terveket, hogy a tulajdonosoknak legyen idejük eladni vagy újra bérbe adni az üresen álló ingatlanokat.