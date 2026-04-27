Gigantikus üzletre készül az olajhatalom, az utolsó pillanatban bukhat el: eladná a legfontosabb vezetékrendszerét, de mindenki megijedt az iráni háború miatt
Nem mindennapi pénzügyi manőver körvonalazódik Kuvaitban: a világ vezető bankjai több milliárd dolláros hitelcsomagot állítanak össze egy stratégiai olajvezeték-hálózat részesedésének megvásárlására. A háborús kockázatok, sorozatos dróntámadások és a globális energiapolitika feszültségei miatt azonban a befektetőknek garanciákra is van szükségük.
Jelentős nemzetközi banki összefogás rajzolódik ki a kuvaiti olajszektor egyik kulcsfontosságú üzlete körül. A JPMorgan Chase, a HSBC, valamint két helyi pénzintézet, a National Bank of Kuwait és a Kuwait Finance House egy mintegy 6 milliárd dolláros finanszírozási szindikátusban vesz részt. A cél, hogy támogassák azokat a befektetőket, akik részesedést vásárolnának a Kuwait Petroleum Corporation olajvezeték-hálózatában.
Az üzlet teljes értékét körülbelül 7 milliárd dollárra becsülik, ami jól mutatja, milyen stratégiai jelentőségű infrastruktúráról van szó.
A hálózat Kuvait olajmezőit köti össze az exportterminálokkal, így kulcsszerepet játszik az ország energiaszektorában és exportképességében.
A folyamat azonban korántsem zajlik zökkenőmentesen. A térséget megrázó amerikai-izraeli-iráni konfliktus komoly bizonytalanságot hozott. A Kuwait Petroleum Corporation maga is elismerte a Reutersnek, hogy egyes működési egységei „jelentős anyagi károkat” szenvedtek el dróntámadások következtében, bár a konkrét létesítményeket nem nevezték meg. Ez a fejlemény azonnal óvatosságra intette a befektetőket.
Nem véletlen, hogy az előzetes ajánlatok beadási határidejét április 7-ről április 28-ra halasztották. A potenciális vevők több időt kértek, hogy felmérjék a gyorsan változó geopolitikai helyzetet, különösen azután, hogy április 8-án tűzszünetet jelentettek be az Egyesült Államok és Irán között.
Kuvaitnak garantálnia kell a biztonságot
A befektetők egyik legfontosabb követelése a kockázatok kezelése. Különösen az olajszállítás folytonossága aggasztja őket, hiszen a kuvaiti vezetékek működése nemcsak a helyi infrastruktúrától, hanem a globálisan kritikus Hormuzi-szoros stabilitásától is függ. Ez a tengeri útvonal a világ egyik legfontosabb olajszállítási csomópontja, így bármilyen fennakadás globális hatással járhat.
A finanszírozási konstrukció részletei is figyelemre méltók. A hitel futamideje 20 év, az árazás pedig a Secured Overnight Financing Rate (SOFR) felett körülbelül 170 bázispont.
Piaci források szerint ez a jelenlegi közel-keleti kockázati környezetben versenyképesnek számít, ami arra utal, hogy a bankok hosszú távon is bíznak az üzlet megtérülésében.
Érdekes fejlemény, hogy Kuvait jegybankja is reagált a helyzetre:
- lazított a helyi bankokra vonatkozó szabályozásokon;
- növelte a hitelezési plafonokat ;
- és enyhítette a likviditási követelményeket.
A lépések célja, hogy fenntartsák a hiteláramlást és stabilizálják a gazdaságot egy bizonytalan időszakban.
A mostani tranzakció nem elszigetelt eset. Az elmúlt években több öböl menti állami olajcég is hasonló módon vont be tőkét infrastruktúrája finanszírozására, köztük a Saudi Aramco, az Abu Dhabi National Oil Company és a Bapco Energies.
