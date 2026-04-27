Rossz hír: keddtől bezár Magyarország egyik legszebb kastélya, csak találgatják az okait – megvan a dátum, mikor nyit újra

A hivatalos tájékoztatás alapján a Fejér vármegyében található kastély és a hozzá tartozó park jelenleg nem látogatható. A Nádasdy-kastély átmenetileg zárva tart, és egy ideig nem fogad látogatókat.
VG
2026.04.27, 20:27
Frissítve: 2026.04.27, 20:45

A Nádasdy-kastély nyitvatartása szerint keddtől vasárnapig fogadja az érdeklődőket, hétfőnként zárva tart – írta a Feol.

Mikor zár be a Nádasdy-kastély? / Fotó: Nádasdladány, Nádasdy-kastély – hivatalos / Facebook / 

A hivatalos tájékoztatás szerint azonban 2026. április 30. és május 28. között az épület és a hozzá tartozó park egyaránt nem látogatható. Az intézmény közösségi oldalán arra kéri a vendégeket, hogy a látogatás megtervezésekor vegyék figyelembe ezt az időszakot, és programjaikat ennek megfelelően alakítsák. A zárvatartást követően a kastély ismét a megszokott rendben nyitja meg kapuit.

A rendkívüli szünet okáról hivatalos részleteket egyelőre nem közöltek, ami beindította a találgatásokat. 

Az olvasók és látogatók körében több feltételezés is megjelent, a leggyakoribb ezek közül, hogy a kastély területén forgatás zajlik majd. Nem alaptalan a felvetés, hiszen az épület korábban is szolgált már népszerű televíziós produkció helyszínéül, így ideális díszletként funkcionálhat különböző filmes projektekhez.

Bár a pontos ok egyelőre nem ismert, az biztos, hogy a kastély ideiglenes bezárása csak átmeneti. A látogatók a nyár elejétől ismét élvezhetik a történelmi környezetet, a kiállításokat és a park nyújtotta kikapcsolódási lehetőségeket. A Nádasdy-kastély továbbra is fontos szereplője marad a hazai kulturális életnek, és várhatóan a rövid szünet után is sokakat vonz majd.

Az építési és közlekedésiügyi minisztérium hirdette be a kastély-örökbefogadási programot. A nádasdladányi Nádasdy-kastély a Richter Gedeonhoz került. 

A gyógyszeripari cég a Világgazdaságnak elárulta, hogy a működtetésre vonatkozó részletek kidolgozása még folyamatban van, de kiemelt cél a Nádasdy-kastély állapotmegőrzése, valamint a vállalat lehetőségeihez mért további fejlesztése. 

A Richter főbb vállalásai között szerepel a kastély közgyűjteményi funkciójának fenntartása, az állagmegóváshoz, üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges források biztosítása

– közölte a Richter Gedeon. 

Lázár János 2025 év elején úgy fogalmazott, hogy a program nem áll le, az érdeklődés továbbra is nagy a nyílt pályázatokra. Hozzátette, hogy február második felében további húsz kastélyra nyílt lehetőség pályázni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
