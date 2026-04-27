Deviza
EUR/HUF364,3 -0,47% USD/HUF310,75 -0,59% GBP/HUF420,52 -0,46% CHF/HUF395,57 -0,47% PLN/HUF85,74 -0,56% RON/HUF71,58 -0,53% CZK/HUF14,95 -0,46% EUR/HUF364,3 -0,47% USD/HUF310,75 -0,59% GBP/HUF420,52 -0,46% CHF/HUF395,57 -0,47% PLN/HUF85,74 -0,56% RON/HUF71,58 -0,53% CZK/HUF14,95 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 168,5 -0,53% MTELEKOM2 496 +0,16% MOL4 042 -1,41% OTP41 730 +0,29% RICHTER13 020 +0,15% OPUS299 -11,01% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS146,5 -1,68% WABERERS4 700 -3,89% BUMIX9 172,53 -0,78% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 761,54 -0,47% BUX133 168,5 -0,53% MTELEKOM2 496 +0,16% MOL4 042 -1,41% OTP41 730 +0,29% RICHTER13 020 +0,15% OPUS299 -11,01% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS146,5 -1,68% WABERERS4 700 -3,89% BUMIX9 172,53 -0,78% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 761,54 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
Rheinmetall
lynx

Hivatalos döntés, ünnepelhet Magyarország: brutális fegyverüzlet született több milliárd euróért – páncélosokat vásárolnak az óriásgyárból

Több milliárd eurós katonai fejlesztés indul Romániában. Bukarest véglegesen eldöntötte, hogy a német Rheinmetall által gyártott Lynx gyalogsági harcjárművekkel modernizálja szárazföldi haderejét.
VG
2026.04.27, 20:40
Frissítve: 2026.04.27, 21:00

A román hadsereg hivatalosan is a Magyarországon gyártott Lynx gyalogsági harcjármű mellett döntött, de a beszerzés nem az eredeti tervek szerint valósul meg. A 298 járműből csak 232-t finanszíroznak uniós hitelből, a többit később, külön szerződésekből szerzik be.

Új korszak jön a román hadseregben, de nem zökkenőmentesen: a Lynx-program két részre bontva valósul meg, jelentős költségekkel

Az eredeti elképzelés 298 darab modern lánctalpas harcjármű beszerzéséről szólt, nagyjából 3 milliárd eurós keretösszeggel.

  • A végleges konstrukció azonban módosult: ebből 232 darabot az európai SAFE hitelmechanizmuson keresztül finanszíroznak, mintegy 2,598 milliárd euró értékben.
  • A fennmaradó 66 jármű külön szerződések tárgya lesz, várhatóan a román állami költségvetés terhére, további 738,6 millió euróért.

A kiválasztott beszállító a Rheinmetall Automecanica SRL, amely a német hadiipari óriás helyi leányvállalata. 

A beszerzés azonban a Defense Romania értesülései alapján nem hagyományos nyílt tenderen zajlik: a hivatalos irat szerint tárgyalásos eljárással, előzetes pályázati felhívás nélkül ítélték oda a szerződést, ami gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé, de kevesebb versenyt jelent.

A Lynx harcjármű nem számít ismeretlennek a régióban. A típust először 2016-ban mutatták be, majd 2018-ban érkezett meg a továbbfejlesztett KF41 változat. A jármű egyik kulcseleme a LANCE torony, amely 30 vagy 35 milliméteres gépágyúval, valamint páncéltörő rakétákkal is felszerelhető, a megrendelő igényeihez igazítva.

A védelem terén a Lynx a modern hadviselés követelményeire készült. Elölről 30 milliméteres lövedékeknek is ellenáll, oldalról pedig 14,5 milliméteres találatok ellen nyújt védelmet. Az alsó rész kialakítása akár 10 kilogramm TNT-nek megfelelő robbanás ellen is képes megvédeni a személyzetet.

A jármű hajtásáról egy 850 kW teljesítményű, azaz 1140 lóerős Liebherr motor gondoskodik, amely akár 70 km/órás sebességet és mintegy 500 kilométeres hatótávot biztosít. Ez a kombináció jelentős mobilitást ad a harctéren, különösen nehéz terepviszonyok között.

Sorra jelennek meg a Lynx-ek a régióban

Magyarország már korábban a Lynx mellett tette le a voksát, és a Rheinmetall hazai gyártókapacitást is kiépített a típus előállítására. Románia most hasonló irányba lép, ami hosszabb távon a térség katonai képességeinek egységesedéséhez vezethet.

A Lynxek a román hadsereg elavult MLI-84 Jderul harcjárműveit váltják le, amelyek már nem felelnek meg a modern hadviselés követelményeinek. A mostani beszerzés tehát nem pusztán technikai frissítés, hanem stratégiai váltás is: a román hadsereg egy korszerűbb, jobban védett és rugalmasabban alkalmazható eszközrendszerre áll át.

A program kettébontása ugyanakkor egyértelműen jelzi, hogy egy ekkora volumenű fejlesztésnél is komoly pénzügyi és szervezési korlátokkal kell számolnia a román államnak, amely eddig is költségvetési problémákkal küzdött.

Orosz-ukrán háború

13038 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
