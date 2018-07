Kissé furcsára sikeredett Trump és II. Erzsébet sétája

Az amerikai elnök és felesége nagy-britanniai látogatásuk zárásaként II. Erzsébet királynővel teázott Windsorban. Az összejövetel hagyott kívánni valót maga után.

Donald Trump és Melania Trump angliai látogatásuk utolsó felvonásában találkozott II. Erzsébet királynővel Windsorban, hogy elfogyasszanak egy teát. A brit uralkodó szívélyesen fogadta az amerikai elnököt, akivel megtekintette az őrség sorfalát.

Ahogyan az tudvalevő, egy II. Erzsébettel való hivatalos találkozónak nagyon szigorú protokolláris szabályai vannak, amit minden elöljárónak illik ismernie. Az ITV News felvételei alapján ugyanakkor Trump ezzel mit sem törődve toporgott az angol királynővel, kellemetlen helyzetbe hozva magát és az uralkodót egyaránt.

A videón látszik, ahogyan egy ponton a királynő kikerüli az amerikai elnököt, mivel ő már előre sétált, mielőtt megállt volna. Előbb úgy tűnt, mintha II. Erzsébet Donald Trump bal oldalára szeretne menni, aztán mégis a jobb oldalt választotta. Íme a felvétel:

Donald Trump inspects the Queen's Guards as they stand outside Windsor Castle #TrumpVisitUK https://t.co/bRNrNHaMFM pic.twitter.com/NXfUqKht0m — ITV News (@itvnews) July 13, 2018

Nem ez volt az első eset

Az amerikai elnök a múltban többször keveredett hasonló ügyekbe, legutóbb például május végén, amikor is több európai vezetőnek adta meg mobiltelefonja közvetlen számát. Az elnök többek között Emmanuel Macron francia államfővel cserélt telefonszámot, akit még arra is biztatott, hogy nyugodtan hívja csak fel, ha szükségét érzi.

Trump ezen tettével nem okozott igazán nagy meglepetést, korábban ugyanis is megadta telefonszámát több politikustársának, például Justin Trudeau kanadai kormányfőnek és Enrique Pena Nieto mexikói elnöknek.

Az amerikai televíziók meg nem nevezett forrásokra hivatkozva számoltak be a szokatlan és biztonsági kockázatokat is rejtő elnöki gesztusról. Egyúttal szakértőket is megszólaltattak, akik valamennyien azt hangsúlyozták:

a vezetők közötti telefonbeszélgetéseket a munkatársaik hosszasan szoktak előkészíteni, a beszélgetések szuperbiztonságos telefonvonalakon zajlanak, például a Fehér Ház Ovális Irodájából, vagy az elnöki limuzinból.