Hosszú Katinka ellenfelének edzőjeként tér vissza Shane Tusup

Shane Tusup Hosszú Katinka olasz ellenfelével szövetkezik, de egy 15 éves magyar úszótehetséggel is bizonyítani szeretne – közölte az SzPress a Facebookon.

Az oldal szerint Shane Tusup, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka ex-férje és edzője a jövőben átveszi Bujdosó Zsombor felkészítésének irányítását, akinek az „Ironos” időkben egyszer már az edzője volt. Illaria Cusinatoval, a 2018-as Európa-bajnokság vegyesúszó döntőinek kétszeres ezüstérmesével is ő fog foglalkozni. A 20 esztendős olasz versenyző a 200-on csupán 8 századdal kapott ki a visszatérő Katinkától.

A hírt csak megerősíteni tudom, Zsombor hamarosan elköszön tőlem, de marad a DMTK (ez egy Dunaharasztiban működő egyesület) kötelékében, és mint vezetőedző, továbbra is én leszek a szakmai munkájának irányítója

– mondta Lőrinczi György az SzPress Hírszolgálatnak.

Nem magasztalom Tusupot, azt se állítom, hogy emberi mivoltában ő lenne a példaképem, ezért nem is értek mindenben egyet vele. Az viszont tény és való, hogy a szakmai tudását nem lehet megkérdőjelezni

– tette hozzá az edző.

„Egyelőre egy esztendőre szóló olaszországi projektről van szó, ennyi idő alatt ki kell derülnie, hogy Tusup mit tud felmutatni.

Napi kapcsolatban leszek Zsomborral, a szakmai munkának pedig minden egyes mozzanatát folyamatosan egyeztetjük. Őszinte embernek tartom magamat, ezért nem is titkolom, hogy a gyors bólintásom mögött érzelmi alapú megfontolás állt. Több mint valószínű, hogy a fejlődése akkor is töretlen lett volna, ha továbbra is velem és a Tüske uszodában edz, de ez most egy hirtelen jött nagy kihívás, ami elől sem Zsombor, sem a családja, de jómagam sem hátrálhattam ki” – mondta a szakember.