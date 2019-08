Zajmérőket is kérhetnek a reptér közelében lakó fővárosiak

Több intézkedéssel is segíti a fővárosi önkormányzati a repülőtér közelében élők zajvédelmét – áll az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében.

Az elmúlt hónapokban a főpolgármester kezdeményezésére számos intézkedés történt a légiközlekedésből származó fővárosi zajterhelés mérséklésére – áll az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében. Mint írják, elkészült a Budapest Nemzetközi Repülőtér tényleges zajtérképezése a felszállási útvonalak mentén, javaslat született a mérőállomások elhelyezésének pontosítására, a rendszer bővítésére.

A tárca közleményében úgy fogalmaz: önkormányzati közreműködéssel elkezdődik a kézi zajmérő eszközök kiosztása a zajterhelésben érintett lakosoknak. A szükséges szabálymódosítások és egy új díjtétel bevezetése visszaszorítják a Budapest feletti éjszakai fel- és leszállásokat. A büntetésekből befolyó bevétel az újraindult ablakcsere-program folytatását segíti.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) mobil eszközökkel folyamatosan ellenőrző zajméréseket végez a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a repülőtér működésének átláthatóbbá tétele érdekében lehetőséget biztosít lakossági zajmérések elvégzésére is. Önkormányzati közreműködéssel harminc kézi zajmérő műszert adnak határozott ideig használatba a lakosoknak. A készülékekkel az érdeklődők zajosságuk alapján összehasonlíthatják a környezetükben található berendezéseket vagy létesítményeket, elhaladó járműveket. A lehetőséggel élni kívánók a Budapest XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatalnál kérhetik a készülékeket.

A korábbi szabályok szerint zajcsökkentési indokkal csak legfeljebb öt csomó sebességű hátszélben volt indítható vagy érkeztethető repülőgép. Az új rendeleti előírás a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, az éjfél és hajnali öt óra közötti, ún. mélyalvási időszakban ezt az értéket 10 csomóra módosítja.

A minisztérium szerint, a változásnak köszönhetően a korábbinál jóval szélesebb körben szállhatnak fel vagy le a légijárművek a gyérebben vagy egyáltalán nem lakott délkeleti irányba, irányból. A Budapestet elkerülő eljárásrend a számítások szerint az éves forgalom 90 százaléka esetében alkalmazhatóvá válik

Az intézkedéssel a repülőtértől északnyugatra fekvő sűrűn lakott területek nagymértékben mentesülnek az éjszakai zajterhelés alól. A jogszabályi szintű változások augusztus elején hatályba léptek, a módosításokat a légitársaságoknak szóló kötelező tájékoztatás közzétételét követően, a kapcsolódó határidők letelte után alkalmazhatják a gyakorlatban.

Az éjszakai repülési műveletek visszaszorítását szolgálja a főváros felett közlekedő éjjeli járatokra kiszabható díj várhatóan szeptemberben élesedő bevezetése is. A zajszinten alapuló díjszabás nyomán a kevésbé korszerű, legzajosabb repülőgépek után műveletenként 1000 eurót fizethetnek a légitársaságok.

A díj mértéke a zajbizonyítványban rögzített kedvezőbb mutatók mentén fokozatosan csökken, a legcsendesebb járművek esetén a legmagasabb tétel tíz százalékáig. Az új díj a várakozások szerint arra készteti a légitársaságokat, hogy éjfél és öt óra között ne közlekedtessenek a főváros fölött elhaladó járatokat. A szabályozási és díjpolitikai intézkedések eredményeként a jövőben csak rendkívüli esetekben fordulhatnak elő repülések Budapest felett a legérzékenyebb éjszakai időszakban.

A Budapest Airport május közepén újraindította lakossági ablakszigetelési, ablakcsere programját is. A programban 6 mm vastagságú plusz üvegtáblát helyeznek fel az ún. zajgátló védőövezetben található ingatlanok lakó- és pihenőhelyiségeinek nyílászáróira. A megoldás akár 10-12 decibellel csökkentheti a külső zajokat, a korszerűsítések jelenleg is zajlanak. A pótlólagos ablakszigetelés költségeit teljes egészében a Budapest Airport állja, e célra fordítják majd az újonnan bevezetett díjtételből származó bevételeket is.

A zajcsökkentési kérdéseket az érintett szakmai szervezetek, gazdasági társaságok bevonásával a továbbiakban is napirendjén tartja a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa és a tavasszal megalakult Légiközlekedési és Repülőgépipari Tanács – írja közleményében a Innovációs és Technológiai Minisztérium.