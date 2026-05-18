Orbán Anita bejelentette a megállapodást az ukránokkal: már holnap megkezdődnek a tárgyalások Kárpátaljáról – rendeznék a magyar kisebbség jogait
A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Erről állapodtam meg a hétvégén Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonos egyeztetésünk során – írta facebookos oldalán hétfő reggel Orbán Anita külügyminiszter.
A diplomáciai vezető tájékoztatása szerint mindkét fél kijelölte a tárgyalódelegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek.
Ennek köszönhetően már holnap kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez.
Orbán Anita bízik abban, hogy a tárgyalási folyamat konstruktív és eredményes lesz, és rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösség számára.
Ukrajna gyakorlati és hatékony megoldást szeretne a Kárpátalja megyei magyar kisebbségnek
Az MTI információja szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a tárca hivatalos honlapján számolt be arról, hogy a hét végén „konstruktív és tartalmas telefonbeszélgetést” folytatott Orbán Anitával, Magyarország külügyminiszterével. Megállapodtak abban, hogy még ezen a héten megrendezik az ukrán–magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy
gyakorlati és hatékony megoldásokat találjunk a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, amelyek mindkét ország, mind pedig a kétoldalú kapcsolataink számára hasznosak lesznek.
Andrij Szibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány „elvi és gyors reagálását” a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette: országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán–magyar kapcsolatokban. „Készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat országaink között.”
Magyar Péter feltételhez köti Ukrajna EU-csatlakozását: előbb javuljon a kárpátaljai magyarok helyzete
Mint korábban a Bloomberg alapján lapunk is beszámolt róla, Magyar Péter kormányfő azt szeretné, ha Ukrajna több jogot biztosítana a kárpátaljai magyar kisebbségnek, mielőtt Magyarország támogatná Kijev hivatalos EU-csatlakozási tárgyalásainak megindítását. Az ügy António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott április végi tárgyalásán is szóba került.
Az akkor még csak a miniszterelnöki szék várományosaként Magyar kiemelten foglalkozott a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével. Követelései nagyrészt egybevágtak azzal a tizenegy pontos listával, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök terjesztett elő 2024-ben. A kérések elsősorban a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatáshoz való jogát és kulturális jogait érintik.
Mint ismert, az Orbán-kormány mindvégig következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy Ukrajna visszaadja a magyar kisebbségnek mindazokat a jogait, amelyek 2015 előtt megvoltak: a magyar nyelv szabad használatát az oktatásban, a kultúrában és közéletben, valamint a politikai képviseletet régiós és országos szinten.
Magyar Péter a találkozót hasznos és konstruktív megbeszélésként értékelte, ugyanakkor a hangulat hűvösebb volt, mint korábbi találkozóján Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az EU több tagállama és António Costa felgyorsítaná Ukrajna csatlakozási folyamatát.
Magyar Péter korábban jelezte, hogy júniusban szeretne találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy személyesen is megvitassák a kérdést. Célja a kárpátaljai magyar közösség helyzetének javítása és annak elősegítése, hogy a magyarok otthon érezzék magukat szülőföldjükön. „Eljött az idő, hogy Ukrajna véget vessen a több mint egy évtizede tartó korlátozásoknak” – írta a közösségi oldalán.
Hozzátette: a kárpátaljai magyaroknak vissza kell kapniuk teljes kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogaikat, hogy ismét egyenrangú és megbecsült állampolgárai lehessenek Ukrajnának. Zelenszkij csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy kész a kétoldalú találkozóra, vagy más formában is tárgyalna Magyarral.