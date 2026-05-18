Orbán Anita bejelentette a megállapodást az ukránokkal: már holnap megkezdődnek a tárgyalások Kárpátaljáról – rendeznék a magyar kisebbség jogait

A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Erről állapodtam meg a hétvégén Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonos egyeztetésünk során – írta facebookos oldalán hétfő reggel Orbán Anita külügyminiszter.

Orbán Anita külügyminiszter szerint a cél a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezése / Fotó: Koszticsák Szilárd

A diplomáciai vezető tájékoztatása szerint mindkét fél kijelölte a tárgyalódelegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek.

Ennek köszönhetően már holnap kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez.

Orbán Anita bízik abban, hogy a tárgyalási folyamat konstruktív és eredményes lesz, és rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösség számára.

Ukrajna gyakorlati és hatékony megoldást szeretne a Kárpátalja megyei magyar kisebbségnek

Az MTI információja szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a tárca hivatalos honlapján számolt be arról, hogy a hét végén „konstruktív és tartalmas telefonbeszélgetést” folytatott Orbán Anitával, Magyarország külügyminiszterével. Megállapodtak abban, hogy még ezen a héten megrendezik az ukrán–magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy

gyakorlati és hatékony megoldásokat találjunk a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, amelyek mindkét ország, mind pedig a kétoldalú kapcsolataink számára hasznosak lesznek.

Andrij Szibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány „elvi és gyors reagálását” a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette: országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán–magyar kapcsolatokban. „Készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat országaink között.”

Magyar Péter feltételhez köti Ukrajna EU-csatlakozását: előbb javuljon a kárpátaljai magyarok helyzete

Mint korábban a Bloomberg alapján lapunk is beszámolt róla, Magyar Péter kormányfő azt szeretné, ha Ukrajna több jogot biztosítana a kárpátaljai magyar kisebbségnek, mielőtt Magyarország támogatná Kijev hivatalos EU-csatlakozási tárgyalásainak megindítását. Az ügy António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott április végi tárgyalásán is szóba került.