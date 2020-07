A pandémia újabb löketet adhat az ipar 4.0-nak

A koronavírus-járvány okozta felfokozott digitalizációs igény újabb löketet adhat az ipar 4.0-nak, ehhez azonban elengedhetetlen a megfelelő technológiai partnerek egymásra találása. Ebben nyújt segítséget az Enterprise Europe Network hálózat, amely a partnerkereséstől az együttműködési megállapodás megkötéséig segíti a hazai kkv-kat a hazai és a nemzetközi piacokon is. A komplex digitális transzformációt nyújtó Datatronic ennek köszönhetően féléves távon mintegy ötéves üzletfejlesztési projektet valósított meg.

A technológiai fejlődést és az új megoldások széles körben elterjedését számos esetben a kényszer hajtotta az emberiség történetében. A koronavírus-járvány esetében ez mindennél jobban igaz, a digitalizált megoldások ugyanis nagymértékben hozzájárultak az otthoni munkavégzés és vírusbiztos termelés megvalósításához.

Az ipar 4.0 alapja, hogy számítógép-vezérelt rendszerek irányítják és követik nyomon a fizikai folyamatokat, az eszközök pedig a folyamatosan gyűjtött és értékelt adatokat felhasználva kommunikálnak egymással és döntéseket hoznak. A vírusjárvány hatásaként világszerte a vállalatok ezrei győződhettek meg arról, hogy a folyamatok távoli eléréssel is végezhetők, irányíthatók, ezért a digitalizáció egyértelműen inspirálta a cégeket, és kitágult a piac. A digitalizációs igény fokozódásával együtt ugyanakkor az is látható, hogy a biztonság kérdésére kevésbé fordítanak figyelmet, és a jelenlegi környezetben a beruházásokkal, így az IT fejlesztésekkel is óvatosabbak a cégek, miközben a megfelelő technológiai partner kiválasztása is kihívást jelenthet

– mondta el Juhász Márton, a Datatronic fejlesztési és értékesítési igazgatója.

A környezet tehát lehetőséget ad számunkra, hogy a hazai és a nemzetközi piacon is bővülni tudjunk. A terület komplexitása miatt azonban elengedhetetlen egy közreműködő szerv, ami összeköti a keresletet és a kínálatot, az igényeket és a megoldásokat kínáló cégeket – hazai és nemzetközi szinten is

– tette hozzá.

Partnerkereséstől a megállapodásig

Az üzleti partnerek egymásra találását, a cégek közötti kommunikációt és az új piacokra lépést is támogatják az Enterprise Europe Network (EEN) vállalkozásfejlesztési hálózat ingyenes üzletfejlesztési szolgáltatásai. Ennek részét képezik a partnerkereső adatbázis, illetve az online üzletember találkozók, amelyek az üzleti, technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs partnerkeresést segítik a járványidőszak alatt is az. Akár kereskedelmi, akár szakmai együttműködés kialakítása a cél, minél pontosabban meg kell határozni a cég saját profilját és igényeit, ugyanis ezek alapján találhatnak egymásra a vállalkozások az online üzleti térben. Emellett akár a konkurencia felmérésére is lehetőség van gyors és hatékony módon.

Nem elég azonban az egymásra találás, ugyanis a tapasztalatok alapján az első kapcsolatfelvételt követően még hosszú az út a tényleges üzleti megállapodásig. Ennek oka a hazai cégek esetében főként az, hogy nehezebben nyitnak az új, általuk nem teljesen átlátható technológiai megoldások felé, míg a nemzetközi cégek esetében a bizalom kiépítése vesz több időt igénybe. Az EEN ezért komplex üzletfejlesztési folyamattal kíséri végig a partnerkeresést, aminek fontos része az az audit, amely segít felmérni a rendelkezésre álló belső kompetenciákat, illetve rámutat a fejlesztendő területekre, és arra is, hogy hol áll a cég a nemzetközi versenytársakhoz képest.

A nemzetközi üzleti környezetben már ismert IMProve innovációs audit mindössze pár óra alatt megmutatta számunkra, hogy mik az erősségeink, ezek alapján hogyan tudjuk tisztítani az ügyfélportfóliónkat, és milyen új projektek felé érdemes fordulnunk. A továbbiakban a felmérés eredményeire épülő, a következő egy évre vonatkozó üzleti terv kidolgozása és megvalósítása történik. Ezek alapján hangsúlyossá válik az intenzív nemzetközi kapcsolatépítés a hálózat különböző csatornáin a partnerkereső programok és a partnerkereső adatbázis segítségével. Az innovációs terület felmérése pedig még inkább alátámasztotta, hogy a tervezés, proaktivitás és eredményorientált attitűd milyen fontos nálunk, amire az új partnerkapcsolatok kiépítésében is építhetünk. Mindezek alapján azt látjuk, hogy egy nagyjából 5 éves üzletfejlesztési folyamatot sikerül féléves időtávon megvalósítani, ami jelentős előnyt hoz számunkra a versenytársakkal szemben nemzetközi és hazai szintéren egyaránt

– összegezte a tapasztalatokat Juhász Márton.