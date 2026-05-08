Főhet a Mol feje: már az orosz olaj is harap, ott az ársapka, nincs meg a NIS és ki tudja, mi lesz az osztalékkal

Csalódásként értékelik a piaci szakértők a magyar olajtársaság első negyedéves eredményszámait, a kilátásokat viszont már eltérően ítélik meg az elemzők. Az Erste szerint a tulajdonosi szerkezet átalakítása hajtóerőt adhat a Mol részvényeinek, a Concorde úgy véli, az eddig megszokott bőkezű osztalékfizetés is veszélybe kerülhet, amennyiben a külső környezetet alakító kihívások továbbra is fennmaradnak.
Kadlót Tibor
2026.05.08, 17:10

Több mint három százalékos eséssel reagáltak a tőzsdézők a Mol péntek hajnalban közzétett, jeletős gyengülésről árulkodó és az elemzői várakozásokat is lényegesen alulmúló első negyedéves jelentésére. A piaci értékeléssel egyirányba mutatnak az elemzői megszólalások is, a szekértők egybehangzóan csalódásként étékelik a magyar olajtársaság év eleji teljesítményét a mér eleve visszafogott várakozásokhoz képest is.

Mol, orosz olaj, Barátság kőolajvezeték
A barátság olajvezeték leállása és a közel-keleti háború következtében dráguló orosz olaj sem kedvezett a Molnak / Fotó: Mol

Az első negyedéves eredmények elmaradtak a várttól, de a Mol sikeresen navigált a 2026-os első negyedév turbulens geopolitikai és gazdasági kihívásai közepette. Bár a menedzsment megerősítette a 2026-os iránymutatását, hangsúlyozták a kedvezőtlen piaci körülmények miatti növekvő kockázatokat. Az organikus teljesítményen túl arra számítunk, hogy a Mol 2026 második negyedévének végéig aláírja a NIS megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést – értékelt Takács András, az Equilor részvényelemzője.

A tulajdonosi átrendeződés előnyt is jelenthet az olajvállalatnak

Összességében csalódásként okozott a Mol első negyedéve az Erste szerint is, mert annak ellenére, hogy a piac eleve gyengébb downstream teljesítményt várt, a vállalat még az alacsony becslésekhez képest is rosszabb eredményt ért el. 

A kilátások szerencsére kedvezőbbek, mivel áprilisban újraindult az orosz nyersolaj szállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magas szénhidrogén árak pedig növelik a bányászatból származó profitot. Remélhetőleg a közép-kelet-európai kormányok kevésbé avatkoznak be az üzemanyag piaci működésbe az év hátralévő időszakában

 – vélekedett Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője.

Az Erste szakértője úgy véli, hogy a legfontosabb hajtóerő a vállalat részvényei számára a tulajdonosi struktúra változása lehet, amely révén a Mol visszakaphatja a Mol Új Európa Alapítványtól az 5,2 százalékos saját részvénycsomagját.

Az osztrák bankháznál lényegesen pesszimistább a Concorde, szerintük a második negyedév kilátásai borúsak. Amennyiben az Urals nyersolaj jelenlegi árprémiuma és a szabályozói árplafonok a második negyedév végéig vagy még tovább fennmaradnak, a három milliárd dolláros CCS EBITDA-célt is lefelé módosíthatja a menedzsment.

Gajda Mihály, a Concorde részvényelemzője azzal számol, hogy a finomításra nehezedő kihívások többsége várhatóan a második negyedévben is fennmarad, 

  • ideértve az alacsonyabb termelési volument, 
  • a szabályozói árplafonokat – amelyek a második negyedév legalább két hónapját érintik, szemben az első negyedév mindössze három hetével –, 
  • valamint az orosz nyersolajért fizetett magasabb prémiumot.

Már nem is olyan olcsó az orosz olaj, dollár százmilliókkal fizethet többet a Mol

Jelenleg az Urals típusú nyersolaj hordónként nyolc dollárral magasabb áron forog a nyugati típusú Brenthez képest, ami korábban teljesen elképzelhetetlennek tűnt. 

A Barátság olajvezetéken érkező orosz olajért ténylegesen fizetett felár és a szabályozói árplafonok időtartamától függően mindez körülbelül 100–300 millió dollárral ronthatja a második negyedéves eredményt.

Az orosz olaj korábbi árelőnyének megszűnéséből származó veszteséget részben kompenzálhatja a petrolkémiai árrésekben bekövetkezett jelentős javulás, amely 150–250 millió dollárral javíthatja az eredményeket, amennyiben a Mol realizálni tudja a magasabb marzsokat.

A vezetőség egyelőre továbbra is teljesíthetőnek tartja a 206-ra kitűzött, három milliárd dolláros tiszta CCS EBITDA-célt. Amennyiben több kritikus tényező nem rendeződik hamarosan – különösen a Hormuzi-szoros körüli válság és a szabályozói árplafonok – akkor viszont a második negyedév során jelentős lefelé irányuló korrekcióra lehet számítani a Concorde szerint.

Az osztalékpolitikát is veszélyeztetheti a magasabb eladósodottság

A szerb finomítót üzemeltető NIS tervezett felvásárlása és a második negyedév működési kihívásai miatt a Mol EBITDA-arányos eladósodottsága elérheti a menedzsment komforzónájának felső határának számító 1,5-ös értéket. E szint felett a tőkeallokációs döntéseket valószínűleg lényegesen óvatosabbá kell tenni, ami negatívan befolyásolhatja a 2026-os év után fizetendő osztalék mértékét – figyelmeztetett Gajda Mihály.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei a pénteki erőteljes lefordulás ellenére 37 százalékot erősödtek az idei évkezdés óta eltelt valamivel több mint négy hónap során.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
