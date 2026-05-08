Főhet a Mol feje: már az orosz olaj is harap, ott az ársapka, nincs meg a NIS és ki tudja, mi lesz az osztalékkal
Több mint három százalékos eséssel reagáltak a tőzsdézők a Mol péntek hajnalban közzétett, jeletős gyengülésről árulkodó és az elemzői várakozásokat is lényegesen alulmúló első negyedéves jelentésére. A piaci értékeléssel egyirányba mutatnak az elemzői megszólalások is, a szekértők egybehangzóan csalódásként étékelik a magyar olajtársaság év eleji teljesítményét a mér eleve visszafogott várakozásokhoz képest is.
Az első negyedéves eredmények elmaradtak a várttól, de a Mol sikeresen navigált a 2026-os első negyedév turbulens geopolitikai és gazdasági kihívásai közepette. Bár a menedzsment megerősítette a 2026-os iránymutatását, hangsúlyozták a kedvezőtlen piaci körülmények miatti növekvő kockázatokat. Az organikus teljesítményen túl arra számítunk, hogy a Mol 2026 második negyedévének végéig aláírja a NIS megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést – értékelt Takács András, az Equilor részvényelemzője.
A tulajdonosi átrendeződés előnyt is jelenthet az olajvállalatnak
Összességében csalódásként okozott a Mol első negyedéve az Erste szerint is, mert annak ellenére, hogy a piac eleve gyengébb downstream teljesítményt várt, a vállalat még az alacsony becslésekhez képest is rosszabb eredményt ért el.
A kilátások szerencsére kedvezőbbek, mivel áprilisban újraindult az orosz nyersolaj szállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magas szénhidrogén árak pedig növelik a bányászatból származó profitot. Remélhetőleg a közép-kelet-európai kormányok kevésbé avatkoznak be az üzemanyag piaci működésbe az év hátralévő időszakában
– vélekedett Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője.
Az Erste szakértője úgy véli, hogy a legfontosabb hajtóerő a vállalat részvényei számára a tulajdonosi struktúra változása lehet, amely révén a Mol visszakaphatja a Mol Új Európa Alapítványtól az 5,2 százalékos saját részvénycsomagját.
Az osztrák bankháznál lényegesen pesszimistább a Concorde, szerintük a második negyedév kilátásai borúsak. Amennyiben az Urals nyersolaj jelenlegi árprémiuma és a szabályozói árplafonok a második negyedév végéig vagy még tovább fennmaradnak, a három milliárd dolláros CCS EBITDA-célt is lefelé módosíthatja a menedzsment.
Gajda Mihály, a Concorde részvényelemzője azzal számol, hogy a finomításra nehezedő kihívások többsége várhatóan a második negyedévben is fennmarad,
- ideértve az alacsonyabb termelési volument,
- a szabályozói árplafonokat – amelyek a második negyedév legalább két hónapját érintik, szemben az első negyedév mindössze három hetével –,
- valamint az orosz nyersolajért fizetett magasabb prémiumot.
Már nem is olyan olcsó az orosz olaj, dollár százmilliókkal fizethet többet a Mol
Jelenleg az Urals típusú nyersolaj hordónként nyolc dollárral magasabb áron forog a nyugati típusú Brenthez képest, ami korábban teljesen elképzelhetetlennek tűnt.
A Barátság olajvezetéken érkező orosz olajért ténylegesen fizetett felár és a szabályozói árplafonok időtartamától függően mindez körülbelül 100–300 millió dollárral ronthatja a második negyedéves eredményt.
Az orosz olaj korábbi árelőnyének megszűnéséből származó veszteséget részben kompenzálhatja a petrolkémiai árrésekben bekövetkezett jelentős javulás, amely 150–250 millió dollárral javíthatja az eredményeket, amennyiben a Mol realizálni tudja a magasabb marzsokat.
A vezetőség egyelőre továbbra is teljesíthetőnek tartja a 206-ra kitűzött, három milliárd dolláros tiszta CCS EBITDA-célt. Amennyiben több kritikus tényező nem rendeződik hamarosan – különösen a Hormuzi-szoros körüli válság és a szabályozói árplafonok – akkor viszont a második negyedév során jelentős lefelé irányuló korrekcióra lehet számítani a Concorde szerint.
Az osztalékpolitikát is veszélyeztetheti a magasabb eladósodottság
A szerb finomítót üzemeltető NIS tervezett felvásárlása és a második negyedév működési kihívásai miatt a Mol EBITDA-arányos eladósodottsága elérheti a menedzsment komforzónájának felső határának számító 1,5-ös értéket. E szint felett a tőkeallokációs döntéseket valószínűleg lényegesen óvatosabbá kell tenni, ami negatívan befolyásolhatja a 2026-os év után fizetendő osztalék mértékét – figyelmeztetett Gajda Mihály.
A Mol részvényei a pénteki erőteljes lefordulás ellenére 37 százalékot erősödtek az idei évkezdés óta eltelt valamivel több mint négy hónap során.