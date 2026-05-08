Deviza
EUR/HUF354,48 -0,6% USD/HUF301,2 -0,93% GBP/HUF410,17 -0,49% CHF/HUF387,6 -0,5% PLN/HUF83,72 -0,67% RON/HUF67,92 +0,22% CZK/HUF14,58 -0,6% EUR/HUF354,48 -0,6% USD/HUF301,2 -0,93% GBP/HUF410,17 -0,49% CHF/HUF387,6 -0,5% PLN/HUF83,72 -0,67% RON/HUF67,92 +0,22% CZK/HUF14,58 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 545,2 -0,44% MTELEKOM2 442 -4,24% MOL4 164 +0,29% OTP42 180 -0,61% RICHTER12 660 -2,24% OPUS317 -2,46% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 +0,42% BUMIX9 202,37 +0,63% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 811,67 -0,24% BUX134 545,2 -0,44% MTELEKOM2 442 -4,24% MOL4 164 +0,29% OTP42 180 -0,61% RICHTER12 660 -2,24% OPUS317 -2,46% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 +0,42% BUMIX9 202,37 +0,63% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 811,67 -0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
divat
Prada
Versace

A Prada még mindig kell a világnak, ha Európa kiszegényedik is a luxusból

A Prada csoport továbbra is növekedni tud a bizonytalan luxuspiaci környezetben, miközben a Miu Miu korábbi robbanásszerű szárnyalása kezd lelassulni. A Prada organikus árbevétele éves összevetésben 3 százalékkal nőtt.
Werderits Ivett
2026.05.08, 16:50

A Prada csoport növekedését a bizonytalan gazdasági helyzet és a luxusipar teljes átalakulása sem állította meg. Az olasz divatcsoport organikus árbevétele éves összevetésben 3 százalékkal, 1,43 milliárd euróra nőtt a 2026. március 31-én zárult első negyedévben – írja a Vogue Business

Prada
A Prada Group növekedése nem állt le / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Prada csoport alá tartoznak olyan márkák, mint a Prada, a Miu Miu, a Church’s, a Car Shoe és 2025 decembere óta a Versace. A negyedév egyik legfontosabb információja az lehetett, hogy a Miu Miu korábbi elképesztő növekedése kezd lelassulni. Igaz, hogy a márka továbbra is jól teljesít, de már csak 2,4 százalékos emelkedést ért el, szemben a korábbi 35–90 százalék közötti kiugrásokkal. 

Öt évvel ezelőtt 20 százalékos árbevétel-növekedést láttunk, négy éve szintén 20 százalékot, ezt pedig 58, 93 és 35 százalékos növekedés követte, vagyis nagyon magasra került a léc

– mondta Andrea Guerra, a csoport vezérigazgatója.

A szakértők szerint a luxusipar jelenleg teljes átalakuláson megy keresztül. Olyan versenytársak, mint a Dior vagy a Chanel, új kreatív igazgatókkal és nagy költségvetésű marketingkampányokkal próbálják megtartani a vásárlókat. Guerra ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a Prada nem akar kapkodva reagálni ezekre a piaci zajokra, inkább ragaszkodik a hosszú távú stratégiához.  

Európa és a Közel-Kelet kiszegényedik a luxusból 

A csoport teljesítménye régiónként erősen eltérő volt. Az amerikai piac kifejezetten erősnek bizonyult, Ázsia stabil maradt, Európa viszont gyengébben teljesített, részben a turisták visszaesése miatt. A Közel-Keleten 22 százalékos csökkenést mértek a háborús helyzet és a gyengébb fogyasztás következtében.

A Prada márka ennek ellenére stabil maradt. A bőráruk, a ready-to-wear kollekciók és a cipők húzták fel a számokat. 

Közben a cégcsoport történetének egyik legnagyobb üzletét hajtotta végre, 2025-ben felvásárolta a Versacét a Capri Holdingstól 1,375 milliárd dollárért. A folyamat decemberben zárult le. A tranzakcióval az olasz cég egyértelműen azt jelezte, hogy hosszú távon az LVMH-hoz vagy a Keringhez hasonló globális luxusbirodalmak versenytársa szeretne lenni.

A Versace az elmúlt években rosszul teljesített. Óriási leárazások, ingadozó kreatív irányok és gyengülő exkluzivitás jellemezte a márkát. A Prada célja most az, hogy visszaépítse a Versace prémiumstátuszát, csökkentse a diszkontértékesítést, és erősebb, kifinomultabb termékkínálatot alakítson ki.

Amíg a Prada és a Miu Miu visszafogottabb, intellektuális luxust képvisel, a Versace továbbra is a látványos, szexi és maximalista olasz divat szimbóluma marad. Elemzők szerint éppen ez a kontraszt teheti igazán erőssé a Prada csoport új portfólióját a következő években.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu