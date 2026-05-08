Giorgia Meloni a világ egyik tűzfészkébe lép, rákényszerül, ekkora bajban van Európa

Olaszország egyre komolyabban fontolgatja, hogy Líbiából pótolja a Perzsa-öbölben zajló háború miatt kieső gázszállítások egy részét. A lehetőség első ránézésre kézenfekvő: a Greenstream gázvezeték közvetlenül köti össze a háború sújtotta észak-afrikai országot Szicíliával, ráadásul Líbia hatalmas, jórészt kihasználatlan földgázkészletekkel rendelkezik.
Csókási Annamária
2026.05.08, 17:30

A Perzsa-öbölben zajló háború és a katari gázszállítások kiesése újra előtérbe helyezte Líbiát az olasz energiapolitikában. Róma számára különösen vonzó, hogy az észak-afrikai ország közvetlen vezetékkel kapcsolódik Olaszországhoz, vagyis a gáz nem harmadik országokon keresztül érkezne.

Olaszország Líbiában keresne új gázforrást / Fotó: Irina Gutyryak / Shutterstock

A Greenstream az új olasz álom

Olasz törvényhozókból álló küldöttség utazott Líbiába, hogy felmérje, növelhető-e az energia-kereskedelem a háború sújtotta országgal. A látogatás jól mutatja, hogy Európában és az Egyesült Államokban is nő az érdeklődés Líbia jelentős, de csak részben kiaknázott energiaforrásai iránt. Ezt a figyelmet tovább erősítette a globális energiapiacon kialakult 

ellátási nyomás.

Líbia már most is exportál földgázt Olaszországba, de a szállítások a 2011-es polgárháború óta jelentősen visszaestek. A Moammer Kadhafi bukásához vezető konfliktus után az országot félkatonai erőszak, politikai megosztottság és két rivális adminisztráció szembenállása jellemzi. Ez az állapot az energiaszektor fejlesztését is erősen korlátozza.

Sürgős az ügy Giorgia Meloninak

A Politico szerint március közepén egy jelentős katari gázüzem bombázása miatt az olasz gázellátás mintegy 10 százaléka esett ki. Ez különösen érzékenyen érinti Rómát, mert a földgáz az olasz energiamix 40 százalékát adja, ami 16 százalékponttal magasabb az európai átlagnál.

A figyelem középpontjába a Greenstream vezeték került. A tenger alatti infrastruktúra Nyugat-Líbiát köti össze a dél-szicíliai Gelában található terminállal. Éves kapacitása akár 11 milliárd köbméter földgáz is lehet, ami Olaszország teljes 

éves keresletének körülbelül egyhatodát fedezhetné. 

A vezetéket az olasz Eni és a líbiai National Oil Corporation közösen üzemelteti. Jelenleg ilyen módon azt a gázt juttatják el Olaszországba, amelyet Líbia nem használ fel belföldön. A szállítások azonban az elmúlt években visszaestek, részben azért, mert nőtt a líbiai belső kereslet. A vezeték most kapacitásának mindössze körülbelül 10 százalékán működik.

A korábban ismeretlen földgáznagyhatalom

Líbia azonban 2023-ban 394 milliárd köbláb földgázt termelt, miközben becsült készletei elérik a 80 ezermilliárd köblábat. Ez Afrika ötödik legnagyobb földgázkészletének számít. Az olasz parlament hírszerzési ügyekkel foglalkozó küldöttsége Tripoliban és Bengáziban is tárgyalt. A két város a megosztott ország rivális hatalmi központjait képviseli. A látogatás után Claudio Borghi, a Liga szenátora óvatos optimizmusról beszélt. Szerinte Olaszország szempontjából nagy előny, hogy Líbiával közvetlen összeköttetés áll rendelkezésre, így nincs köztes ország, amely kockázatot jelenthetne.

A líbiai lehetőség iránti növekvő érdeklődést mutatja Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Abdul Hamid Dbeibah, az ENSZ által támogatott, tripoli székhelyű nyugat-líbiai vezető találkozója is. Dbeibah az X-en azt írta, hogy a felek az energiaágazati partnerség erősítéséről tárgyaltak. Az olasz kormány szóvivője nem kommentálta a találkozót.

Nem csak az olaszok figyelmét keltette fel 

Diplomaták és üzleti szereplők szerint az Egyesült Államok szélesebb diplomáciai erőfeszítést tesz az ország egységesítésére és az energiakereskedelem bővítésére. Ezzel párhuzamosan nyugati energiavállalatok is óvatosan újra nyitnak Líbia felé, köztük az Eni, a francia TotalEnergies és több amerikai olajcég. Az Eni két nagy tengeri gázmezőt is felfedezett az észak-afrikai ország partjainál.

