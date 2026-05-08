Semmi sem állítja meg a forint szárnyalását – újabb fontos szint esett el pénteken

Az európai tőzsdék többsége és a legnagyobb európai index, a Stoxx 600 is lefelé indult pénteken, miközben a pesti tőzsdének a Magyar Telekom osztalékfizetés utáni esésével is meg kellett küzdenie, miközben a Mol legfrissebb eredményei is inkább csalódást keltőnek bizonyultak és a forint folytatta a csúcsok halmozását.

Semmi sem állítja meg a forint szárnyalását

A forint ugyanakkor hihetetlen új csúcsokat hódított meg a hét utolsó napján, noha a vártnál kedvezőbb inflációs adat általában inkább kamatcsökkentést és ezzel párhuzamosan a deviza gyengülését szokta maga után hozni. Ennek ellenére az euró/forint árfolyamban elesett a 355-ös szint, ami újabb több mint 4 éves csúcsot jelent, noha egyelőre az iráni válasz sem érkezett meg a háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésre. A dollár/forint árfolyam pedig egyre közelebb kerül a 300-as lélektani határhoz, egy zöldhasú már csak 301 forintba került péntek délután.