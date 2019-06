Kanada hadat üzen az űrszemétnek

A Föld körül keringő veszélyes űrhulladékok valós idejű megfigyelésére fejleszt rendszert egy kanadai startup, hogy elkerülhető legyen a műholdak és az űrszemét ütközése. Az innováció iránt a kormányzati és a magánszféra is érdeklődik.

A kanadai kormány szerződésekért felelős szerve megállapodott a NorthStar Earth and Space adatcég projektjének támogatásáról. A vállalat a mesterséges intelligencia és a big data elemzés eszközeivel valós időben monitorozná az űrhulladékok és a Föld körül keringő egyéb tárgyak helyzetét, így előzné meg az egyre inkább szaporodó űrszemét és a tudományos és kereskedelmi szatellitek ütközését.

A québeci startup a kanadai kormány támogatásával szolgáltatási megállapodásokról tárgyalhat mások mellett az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával

– mondta a Reutersnak Stewart Bain, a NorthStar vezérigazgatója. A támogatási szerződést a tegnap kezdődött Nemzetközi Párizsi Air Show-n írják alá. A projektet nagy nemzetközi érdeklődés kíséri, mivel ahogy egyre nagyobb az aktivitás az űrben, úgy erősödnek az aggodalmak a bolygónk körül keringő mintegy 600 ezerre becsült űrhulladék miatt, amelyek potenciális veszélyt jelentenek a műholdakra.

Az Egyesült Államok és több ország kormánya ezért már most is gyűjt adatokat ezekről a világűrben keringő tárgyakról, de ezzel párhuzamosan rohamosan nő az igény a majdnem valós idejű, kereskedelmileg hozzáférhető információkra is. Egyes szakértői becslések szerint az új űrgazdaság akár évi ezermilliárd dollárt is termelhet.

A mostani megállapodás komoly lehetőség számunkra, hogy az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával együttműködve elindítsuk a szolgáltatásunkat

– mondta Bain a Reuters­nak, hozzátéve, hogy a kanadai és a québeci kormány eddig már 13-13 millió amerikai dollárt fektetett a projektbe.

A teljes cikk a keddi Világgazdaságban olvasható