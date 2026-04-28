Nagyon kiszúrt az EU a győri Audi-gyárral: leállhat a legendás motor gyártása – egyetlen esély maradt a túlélésre

Az Audi legendás öthengeres motorja kritikus ponthoz érkezett: az új európai szabályok jelenlegi formájában kiszorítanák a piacról. A győri gyártású erőforrás jövője most azon múlik, képes-e alkalmazkodni a hibrid korszakhoz – írta a vezess.hu.

A győri gyártású Audi-motor eddig a teljesítményről és a hangjáról szólt, most viszont a túlélés a tét / Fotó: Csapó Balázs

Az Audi 2,5 literes, soros öthengeres erőforrása, amely évtizedek óta a márka sportmodelljeinek egyik védjegye, most komoly kihívással néz szembe az Euro 7-es szabvány bevezetése miatt. A szigorúbb kibocsátási határértékek olyan mértékben szűkítik a lehetőségeket, hogy a jelenlegi formájában a motor gyakorlatilag nem fér bele az új keretek közé.

A győri Audi-gyár különösen érintett

A helyzet Magyarország szempontjából sem közömbös. A motort a győri Audi Hungaria gyárban készítik, amely a vállalat egyik legfontosabb globális központja. Itt nem tömeggyártásról van szó a klasszikus értelemben: az öthengeres motorok összeszerelése ma is kézzel történik, robotok nélkül. Ez nemcsak technológiai, hanem presztízskérdés is, hiszen a motor különleges státuszt képvisel a kínálatban.

A konkrét erőforrás, az EA855 kódjelű blokk, jelenleg közel 400 lóerős teljesítményt nyújt, és olyan modellekben dolgozik, mint az Audi RS3 vagy a Cupra Formentor VZ5. A számok önmagukért beszélnek: az RS3 esetében 3,8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebesség pedig eléri a 290 km/órát. A motor egyik legnagyobb értéke azonban nem pusztán a teljesítmény, hanem az egyedi karaktere.

Az öthengeres elrendezés ritka, a hangja azonnal felismerhető, a teljesítményleadása pedig kifejezetten intenzív.

Az új szabályozás viszont nem foglalkozik érzelmekkel. Az Euro 7 célja a károsanyag-kibocsátás drasztikus csökkentése, ami technológiai szinten teljes újratervezést követel. A jelenlegi konfiguráció ebben a formában nem maradhat. A mérnökök előtt két út áll: az egyik a meglévő motor mélyreható átalakítása. Ez magában foglalhat új részecskeszűrőket, fejlettebb NOx-szenzorokat, precízebb befecskendezési rendszert és hatékonyabb katalizátorokat.

A másik lehetőség radikálisabb: a hibridizáció. Ez nem egyszerűen technikai frissítést jelentene, hanem a motor karakterének átalakulását is. A villanyrásegítés csendesebb működést hozna, ugyanakkor még nagyobb gyorsulást is lehetővé tehetne. A klasszikus, nyers hangélmény viszont háttérbe szorulhat. Az Audi Sport vezetője, Rolf Michl szerint éppen ez az „érzelmi vezetési élmény” az, amit meg kellene őrizni – miközben a szabályok egyre kevésbé hagynak teret ennek.