Németország máris könyörgőre fogta: nem bírja orosz olaj nélkül, ez az ország mentheti meg – kritikus tárgyalások zajlanak

A berlini régió üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó schwedti finomító hamarosan elveszítheti kazah nyersolajszállítmányait. Németország ezért intenzív tárgyalásokat folytat Lengyelországgal a hiány rövid távú pótlásáról.
2026.04.28, 21:00
Frissítve: 2026.04.28, 21:06

Németország tárgyalásokat folytat a lengyel kormánnyal annak érdekében, hogy alternatív nyersolajszállítást biztosítson a Berlin közelében található schwedti finomítónak. A létesítmény ugyanis hamarosan elveszíti a kazah olajszállítmányokat, amelyeket eddig az orosz Barátság-vezetéken keresztül kapott – írja a Bloomberg.

Fotó: Magyar Levente / Facebook

Kazahsztán 2023 óta szállított nyersolajat a Schwedtbe az említett vezetéken, miután Európa az ukrajnai háború miatt lényegében leállította az orosz olajimportot. Oroszország azonban jövő hónaptól felfüggeszti ezt az átengedést, így a kazah félnek új útvonalat kell találnia a Németországba szánt mennyiségeknek.

A német gazdasági minisztérium szóvivője szerint a kazah olaj kiesése nem veszélyezteti Németország kőolajtermék-ellátásának biztonságát, még akkor sem, ha a létesítmény csökkentett kapacitással működne. A finomító elsősorban Berlint és környékét látja el repülőgép-üzemanyaggal és más közlekedési üzemanyagokkal.

Schwedt egyike azoknak az európai finomítóknak, amelyeket még a szovjet időszakban építettek az orosz nyersolaj feldolgozására.

Az ukrajnai háború és az azt követő szankciók után a létesítmény részben a Rostocki kikötőből, részben pedig a lengyel Gdansk kikötőjén keresztül kezdett nyersolajat fogadni. A minisztérium közlése szerint jelenleg is folynak a tárgyalások Lengyelországgal arról, hogy rövid távon és ideiglenesen lehetséges-e pótlólagos szállítás Gdansk irányából.

A szövetségi kormány kész támogatni a finomítót az elvesztett nyersolaj-alternatív források megtalálásában. Az idei év első negyedévében Kazahsztán csaknem megduplázta Németországba irányuló olajexportját, 730 ezer tonnára, ami napi mintegy 60 ezer hordónak felel meg. A schwedti finomítót részben az olasz Eni és a brit-holland Shell tulajdonolja.

Utóbbi cég korábban jelezte, hogy eladná részesedését. A Rosznyefty orosz vállalat részesedését pedig a német kormány kezeli vagyonkezelői jogviszonyban. A minisztérium hangsúlyozta: maguk a vállalatok fogják megkötni az új szállítási szerződéseket, a német állam azonban aktívan támogatja őket ebben a folyamatban.

A lengyel vezetéküzemeltető PERN kész további szállítást biztosítani a Schwedt számára, de – Daniel Swietochowski vezérigazgató múlt heti nyilatkozata szerint – nem kíván szerződést kötni a Rosznyefttyel. A helyzet rámutat, hogy Európa-szerte egyre nehezebbé válik a stabil nyersolajellátás biztosítása.

Olyan kapós az orosz olaj, hogy drágább is lehet, mint a Brent

Oroszország és Irán is alaposan kihasználta az amerikaiak engedékenységét, ömlött az iráni és az orosz olaj márciusban Ázsiába, ahol a leginkább megszenvedik a Hormuzi-szoros zárlatát és az energiahordozók hiányát. Moszkva és Teherán is vagyonokat keresett az elmúlt hónapban, és a nagy üzletnek még nincsen vége.

