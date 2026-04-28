Kész, elindult: az oroszok beüzemelték Paks II. testvérét, csodájára járnak az új atomerőműnek – a Roszatom-vezér töltötte be a nukleáris üzemanyagot

Megkezdődött Banglades első atomerőművének beüzemelése. A létesítményt az orosz Roszatom által exportra szánt VVER-1200-as reaktorral szerelték. Pont ilyen reaktorai lesznek a Paks II. atomerőműnek is.
2026.04.28, 21:10

Április 28-án elkezdték betölteni a nukleáris üzemanyagot betöltése a bangladesi Ruppur Atomerőmű 1. blokkjának reaktorába. A projekt főtervezője és fővállalkozója az Atomsztrojekszport, amely az orosz állami Roszatom mérnöki részlege. Ez a vállalat építi a Paks II. Atomerőművet is.

Olyan reaktora van a bangladesi atomerőműnek, mint majd Paks II-nek is lesz/Fotó: Roszatom

Az eseményen Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója és Fakir Mahbub Anam, Banglades tudományos és technológiai minisztere jelképes gombnyomással adott jelt a nukleáris üzemanyag betöltésére. Összesen 163 üzemanyag-kazettát raknak be a reaktor aktív zónájába. A reaktor teljesítményét a láncreakció beindításával ezután a minimálisan ellenőrzött szintre emelik, majd fokozatosan növelik a teljesítményt – magyarázza a Roszatom közleménye.

Újfajta áramot kóstol a bangladesi hálózat

A következő lépés a villamosenergia-termelés beindítása lesz, az ennek során termelt energiát pedig betáplálják a bangladesi villamosenergia-hálózatba. „Banglades ma csatlakozott azon országok klubjához, amelyek a békés célú atomenergiát használják a fenntartható fejlődés megbízható forrásaként. A Ruppur Atomerőmű az ország energiarendszerének létfontosságú elemévé válik.

A Roszatom számára ez a projekt jabb fontos lépés a globális atomenergia fejlesztése terén és a külföldi partnereinkkel fennálló baráti kapcsolatok megerősítésében. Örömmel veszünk részt bangladesi barátainkkal egy modern és megbízható atomerőmű létrehozásában, és további lehetőséget látunk az együttműködésre – jegyezte meg Alekszej Lihacsov.

„Az atomenergia békés célú felhasználása kulcsszerepet játszik

  • Banglades energiabiztonságának növelésében,
  • az iparosodás felgyorsításában
  • és a technológia-alapú gazdasági fejlődés előmozdításában.

A projekt Banglades tudományos fejlődésének jelképe, és egyben az ország készségét és képességét is jelzi a fejlett technológiák felelősségteljes és hatékony használatára” – idézi a közlemény Fakir Mahbub Anamot.

Tizenkét éve döntöttek az atomerőmű építéséről

A két VVER-1200 reaktorral épülő, majdan 2400 megawatt összes teljesítményű Ruppur Atomerőművet orosz tervek alapján építik Banglades fővárosától, Dakkától 160 kilométerre, egy 2015. december 25-én kelt generálkivitelezői szerződés keretében. A VVER-1200-as reaktor a Roszatom atomerőmű flottájának zászlóshajója, már bizonyította a hatékonyságát és a megbízhatóságát a referenciaerőművek üzemeltetésekor. Az új III+ generációs konstrukció teljes mértékben megfelel a nemzetközi biztonsági követelményeknek.

Felkészül: Kazahsztán

Jelenleg hat VVER-1200-as reaktorral szerelt blokk üzemel – négy Oroszországban, kettő  Fehéroroszországban. Ilyen atomerőművek épülnek jelentleg Egyiptomban, Magyarországon, Törökországban és Kínában is. Már a kazahsztáni telephely felmérése is tart két VVER-1200 blokk építése céljából.

