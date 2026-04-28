Az iráni háború már a világ élelmiszer-termelését fenyegeti

A gazdák világszerte négy éven belül másodszor szembesülnek műtrágyaár-robbanással az iráni háború miatt. Ezúttal azonban a gabonaárak túl alacsonyak ahhoz, hogy ellensúlyozzák a súlyosabb ellátási sokkot, ezért sok termelő újragondolja a vetési terveit, ami a globális élelmiszer-termelést is veszélybe sodorhatja – mutat rá elemzőcikkében a Reuters.

Kevés és drága a műtrágya: az iráni háború miatt a gazdák világszerte újragondolják vetési döntéseiket / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

A probléma onnan ered, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén megtámadta Iránt, a háborúban pedig megbénult a Hormuzi-szoros, ahol a globális műtrágya-kereskedelem jelentős része általában áthalad, mivel a növényi tápanyagot nagymértékben a Közel-Keleten állítják elő.

Leálltak Katar karbamid-nitrogén-alapú műtrágya szállításai, és visszaesett a többféle műtrágya gyakori alapanyagaiként számon tatrott kén és ammónia hajóztatása is.

Mivel a háború lezárása továbbra is bizonytalan, elemzők, kereskedők, műtrágyagyártók és agrárszakértők szerint ez akár rosszabb hatással is lehet a világra, mint amikor Oroszország 2022-ben teljes körűen lerohanta Ukrajnát, azaz a világ első számú mezőgazdasági termelője a második számút.

Sok gazda nem tudja megfizetni a növényekhez kellő tápanyagokat

A műtrágyaárak hamar az égbe szöktek. A legnagyobb drágulás a karbamidot érte. Ebből a világkereskedelemben forgalmazott mennyiség mintegy egyharmada a Perzsa-öböl térségéből származik.

Vannak, akik megfizetik ezt az árat. India, a világ legnagyobb rizstermelője és második legnagyobb búzatermesztője, rekordmennyiségű karbamidot kötött le egyetlen importtender keretében, és csaknem kétszer annyit fizetett érte, mint két hónappal korábban.

Az elemzők szerint azonban sokak számára ezek az árszintek már megfizethetetlenek.

2022-ben a magas globális gabonaárak segítették a gazdákat abban, hogy ellensúlyozzák az ukrajnai háború miatt megugró inputköltségeket. Az elmúlt évek bőséges gabona- és olajosmag-termései azonban leszorították a terményárakat.

Emiatt sok termelőnek nincs akkora bevétele, hogy elviselje a megugró költségeket.

Ha nincs műtrágya, esik a terméshozam és kevesebb lesz az élelmiszer a világpicon, ami pedig felhajtja az árakat

A nitrogénalapú műtrágyák közvetlenül befolyásolják az éves terméshozamot, valamint a minőségi mutatókat, például a búza fehérjetartalmát.