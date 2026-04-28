Deviza
EUR/HUF363,5 -0,22% USD/HUF310,37 -0,12% GBP/HUF419,46 -0,29% CHF/HUF393,24 -0,59% PLN/HUF85,57 -0,27% RON/HUF71,34 -0,34% CZK/HUF14,92 -0,22% EUR/HUF363,5 -0,22% USD/HUF310,37 -0,12% GBP/HUF419,46 -0,29% CHF/HUF393,24 -0,59% PLN/HUF85,57 -0,27% RON/HUF71,34 -0,34% CZK/HUF14,92 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58% BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
három tenger kezdeményezés
Egyesült Államok
Naftogaz

Megkezdődik Ukrajna újjáépítése: ki nem találná, melyik országot kérték fel rá először – a gázinfrastruktúrával kezdik

Ukrajna szeretné, ha az Egyesült Államok aktív szerepet vállalna az ország energetikai infrastruktúrájának helyreállításában. A dubrovniki Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján Julija Svirigyenko miniszterelnök és Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter egyeztetett a lehetséges együttműködési formákról.
VG
2026.04.28, 21:40
Frissítve: 2026.04.28, 21:46

Ukrajna kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy az Egyesült Államok aktívan részt vegyen az ország energetikai szektorának fejlesztésében – különösen a Naftogazon, az állami energetikai csoporton keresztül megvalósuló közös projektek révén.

Daily Life In Kiev
A Naftogazon keresztül mélyülhet az együttműködés / Fotó: NurPhoto via AFP

Erről Julija Svirigyenko ukrán miniszterelnök számolt be a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozója után, amelyen Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. A két fél áttekintette az ukrán energiarendszer átalakításának kérdéseit, valamint 

a nyári csúcsfogyasztási időszakra való felkészülés teendőit.

„Meghívjuk az amerikai vállalatokat, hogy vegyenek részt a tömeges rakétatámadások következtében megrongálódott gázinfrastruktúra helyreállításában, és alakítsanak ki hosszú távú együttműködést az elavult berendezések korszerűsítése, illetve cseréje céljából" – hangsúlyozta Svirigyenko. 

Az epravda emlékeztet: tervezett beruházások egy részét már az Amerikai–Ukrán Újjáépítési Befektetési Alap (URIF) is vizsgálja, amely hamarosan ünnepli megalakulásának egyéves évfordulóját.

A Három Tenger Kezdeményezést 2015-ben indította el Kolinda Grabar Kitarovic horvát és Andrzej Duda akkori lengyel elnök azzal a céllal, hogy erősítse a kelet-közép-európai térség energetikai, közlekedési és digitális infrastruktúráját. A kezdeményezésnek jelenleg Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Görögország a tagja.

Történelmi megállapodás Dubrovnikban: Bosznia hozzáférést kap a Krk LNG-terminálhoz
A Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozóján jelentős előrelépés történt a balkáni energetikai együttműködésben. Horvátország és Bosznia-Hercegovina aláírta a déli gázinterkonnektor megépítéséről szóló megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy Bosznia a Krk szigeti LNG-terminálból származó alternatív forrásokhoz jusson.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu