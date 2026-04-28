Megkezdődik Ukrajna újjáépítése: ki nem találná, melyik országot kérték fel rá először – a gázinfrastruktúrával kezdik
Ukrajna kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy az Egyesült Államok aktívan részt vegyen az ország energetikai szektorának fejlesztésében – különösen a Naftogazon, az állami energetikai csoporton keresztül megvalósuló közös projektek révén.
Erről Julija Svirigyenko ukrán miniszterelnök számolt be a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozója után, amelyen Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel folytatott megbeszélést. A két fél áttekintette az ukrán energiarendszer átalakításának kérdéseit, valamint
a nyári csúcsfogyasztási időszakra való felkészülés teendőit.
„Meghívjuk az amerikai vállalatokat, hogy vegyenek részt a tömeges rakétatámadások következtében megrongálódott gázinfrastruktúra helyreállításában, és alakítsanak ki hosszú távú együttműködést az elavult berendezések korszerűsítése, illetve cseréje céljából" – hangsúlyozta Svirigyenko.
Az epravda emlékeztet: tervezett beruházások egy részét már az Amerikai–Ukrán Újjáépítési Befektetési Alap (URIF) is vizsgálja, amely hamarosan ünnepli megalakulásának egyéves évfordulóját.
A Három Tenger Kezdeményezést 2015-ben indította el Kolinda Grabar Kitarovic horvát és Andrzej Duda akkori lengyel elnök azzal a céllal, hogy erősítse a kelet-közép-európai térség energetikai, közlekedési és digitális infrastruktúráját. A kezdeményezésnek jelenleg Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Görögország a tagja.
Történelmi megállapodás Dubrovnikban: Bosznia hozzáférést kap a Krk LNG-terminálhoz
A Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozóján jelentős előrelépés történt a balkáni energetikai együttműködésben. Horvátország és Bosznia-Hercegovina aláírta a déli gázinterkonnektor megépítéséről szóló megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy Bosznia a Krk szigeti LNG-terminálból származó alternatív forrásokhoz jusson.