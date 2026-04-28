Putyin csalódottan nézi: levált az orosz gázról az uniós tagállam, rögtön megoldotta az átállást – sorban áll az új energiaországnál Európa

Csehország akár a gázszükségletének 40 százalékát is fedezheti amerikai és azeri importból a következő években. A kormány hosszú távú szerződésekkel próbálja biztosítani az ellátást egy egyre szűkösebb piacon.

Karel Havlícek cseh ipari miniszter közleménye alapján az Egyesült Államokban már sikerült lekötni évi 1 milliárd köbméter gázt, míg Azerbajdzsánnal ennek kétszereséről folytak tárgyalások.

Ez összesen olyan volumen, amely három év alatt a cseh fogyasztás jelentős részét képes lefedni.

Prága ugyanis minél több forrásból biztosítani a gázt, és csökkenteni a geopolitikai kockázatokat.

A számok önmagukért beszélnek. Csehország gázfogyasztása 2025-ben 6,5 százalékkal nőtt, és elérte a 7,2 milliárd köbmétert. Egy ilyen méretű piac esetében már néhány milliárd köbméter lekötése is érdemi mozgásteret ad a kormánynak.

Csehország még időben lecsapott a gázszállítmányokra

Az azeri kapcsolat különösen fontos. A dél-kaukázusi ország egyre meghatározóbb szereplő az európai energiapiacon, miközben a kereslet folyamatosan nő. Havlícek szerint jelenleg „sorban állnak” az országok az azeri gázért, ezért a sikeres tárgyalásokhoz hosszú távú, akár 10-15 éves szerződések szükségesek. Csehország célja, hogy évente akár 2 milliárd köbmétert vásároljon, a szállítások pedig 2028-2029 körül indulhatnak.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy az Európai Bizottság már 2022-ben megállapodást kötött Azerbajdzsánnal a szállítások növeléséről. Ennek célja az volt, hogy az Európai Unió csökkentse függőségét más forrásoktól, és stabilabb ellátási struktúrát alakítson ki.

Azerbajdzsán exportkapacitása már most jelentős: 2025-ben 25,2 milliárd köbméter gázt szállított külföldre, ebből 12,8 milliárd köbméter Európába került.

Az ország jelenleg 16 állammal áll szerződésben, köztük több uniós taggal is, például Magyarországgal, Romániával és Németországgal.

Prága számára a mostani lépések nemcsak rövid távú megoldást jelentenek, hanem egy hosszabb stratégia részét képezik. A cél az, hogy az ország több lábon álljon, és kevésbé legyen kiszolgáltatva egyetlen beszállítónak. A következő hónapokban újabb üzleti delegációk indulhatnak Azerbajdzsánba, ami arra utal, hogy a tárgyalások még messze nem értek véget.