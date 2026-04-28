Rendkívüli állapotot hirdettek Oroszországban: Ukrajna pusztító támadást indított, nem tudják megfékezni a tüzet – lángokban áll az olajkikötő

Rendkívüli állapotot hirdettek a dél-oroszországi Tuapsze városban, mert az éjszakai ukrán dróntámadás után tűz ütött ki a helyi olajfinomítóban – közölte kedden a Krasznodari terület operatív parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

Személyi sérülés nem történt, a tűz oltásában több mint 250 ember vesz részt 60 műszaki eszköz bevetésével. Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szakemberei rendszeresen mérik a város lakóövezeteiben a levegő minőségét.

A tuapszei olajfinomító áprilisban már harmadszor került ukrán dróntámadás célkeresztjébe. A korábbi csapások (április 16. és 20.) után súlyos környezeti szennyezés alakult ki: olajtermékek jutottak a Tuapsze folyóba és a Fekete-tengerbe, több ezer köbméter szennyezett talajt kellett eltávolítani.

A hatóságok most is több mint száz fővel és számos műszaki eszközzel oltják a tüzet, miközben a fogyasztóvédelmi felügyelet folyamatosan ellenőrzi a levegőminőséget a lakóövezetekben. A tuapszei finomító a Rosznyefty tulajdonában áll, a Fekete-tenger partján található, és jelentős exportkapacitással rendelkezik (évi kb. 12 millió tonna feldolgozási kapacitás).

A hasonló létesítmények rendszeresen célpontjaj az ukrán dróntámadásoknak, mivel fontos szerepet játszanak az orosz olajtermékek fekete-tengeri exportjában.