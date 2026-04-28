EUR/HUF363,5 -0,22% USD/HUF310,37 -0,12% GBP/HUF419,46 -0,29% CHF/HUF393,24 -0,59% PLN/HUF85,57 -0,27% RON/HUF71,34 -0,34% CZK/HUF14,92 -0,22%
BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58%
Óriási fordulat: kinyitja az olajcsapokat a nagyhatalom, azonnal indulnak a szállítmányok – a Föld egy része megmenekül az energiaválságtól

Az iráni konfliktus által felborított energiapiacokon ez áldást jelenthet. Kína óriási készleteket halmozott fel már a válság előtt is, így óriási mennyiségű üzemanyagot tud exportálni Ázsiában.
2026.04.28, 19:40

Kína májustól újraindíthatja a repülőgép-üzemanyag, benzin és dízel exportját, ami enyhítheti az iráni konfliktus miatt kialakult globális hiányt. A döntés különösen Ázsiában hozhat gyors megkönnyebbülést, ahol már kritikus szintre csökkentek a készletek.

Kína lazít az exporttilalmon, és újra elkezd üzemanyagot szállítani külföldre / Fotó: Benoit Tessier / Reuters

A világ legnagyobb olajimportőre egyben kulcsfontosságú exportőr is, különösen a repülőgép-üzemanyag és a dízel esetében. 

Most, hogy Peking lazíthatja az iráni konfliktus elején bevezetett korlátozásokat, az egész régió fellélegezhet – legalábbis átmenetileg.

Ugyanis amikor a közel-keleti feszültség kirobbant, Kína azonnal visszafogta az exportot, hogy megvédje saját ellátását. Ennek hatása gyors és látványos volt: a korábban napi közel 800 ezer hordós finomított üzemanyag-kivitel áprilisra nagyjából a felére esett vissza. Ez különösen érzékenyen érintette az ázsiai országokat, amelyek finomítói jelentős mértékben importfüggők.

Most viszont fordulat jöhet. Állami olajcégek már benyújtották kérelmeiket a májusi exportengedélyekre, ami egyértelmű jelzés: a kínai kormány úgy látja, hogy a belföldi kereslet stabil. Ez megnyitja az utat a kivitel újraindítása előtt.

Kína mentőövet dob a légiközlekedésnek

A tervek szerint Kína elsősorban repülőgép-üzemanyagot szállítana az ázsiai országoknak, ahol a készletek már veszélyesen alacsony szintre csökkentek. Emellett kisebb mennyiségben benzin és dízel is érkezhet a piacokra. Az érintett országok között szerepel Ausztrália, Japán, Vietnam, a Fülöp-szigetek és Banglades is.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Ázsia energiaellátása erősen függ az importtól: a finomítói alapanyagok mintegy 80 százaléka külföldről érkezik, ennek jelentős része a Perzsa-öbölből. Az iráni konfliktus ezért különösen keményen csapott le a régióra.

A Financial Times elemzői szerint Kína lépése kulcsfontosságú lehet. A régióban gyakorlatilag nincs más ország, amely ilyen volumenben képes lenne exportálni. Ugyanakkor figyelmeztetnek: ez nem oldja meg teljesen a problémát. A korábbi államközi megállapodások sem tudták teljes mértékben fedezni a kieső mennyiségeket.

Közben a piacon már látszanak az előjelek: egyes kereskedők szerint kínai finomítók már új exportkvótákat kaptak, és az elmúlt hetekben aktívan adtak el nyersolajat is más országoknak.

Ez alapján Peking vagy a stratégiai tartalékaihoz nyúlt, vagy alternatív beszerzési forrásokat talált – például Iránból.

Az is beszédes, hogy Kína márciusban 40 millió hordóval növelte tartalékait, miközben a finomítók napi mintegy 1 millió hordóval csökkentették a termelést. Ez tudatos felkészülés volt egy elhúzódó válságra.

A nagy kérdés továbbra is az, hogy mennyire lesz tartós ez az enyhülés. Sokan úgy vélik, hogy a helyzet kulcsa a Hormuzi-szoros körül alakul: ha ott helyreáll a normál hajóforgalom, az stabilizálhatja az ellátást. Ha nem, akkor Kína exportja csak ideiglenes mentőöv marad.

Energiaválság
