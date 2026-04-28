Óriási fordulat: kinyitja az olajcsapokat a nagyhatalom, azonnal indulnak a szállítmányok – a Föld egy része megmenekül az energiaválságtól

Kína májustól újraindíthatja a repülőgép-üzemanyag, benzin és dízel exportját, ami enyhítheti az iráni konfliktus miatt kialakult globális hiányt. A döntés különösen Ázsiában hozhat gyors megkönnyebbülést, ahol már kritikus szintre csökkentek a készletek.

A világ legnagyobb olajimportőre egyben kulcsfontosságú exportőr is, különösen a repülőgép-üzemanyag és a dízel esetében.

Most, hogy Peking lazíthatja az iráni konfliktus elején bevezetett korlátozásokat, az egész régió fellélegezhet – legalábbis átmenetileg.

Ugyanis amikor a közel-keleti feszültség kirobbant, Kína azonnal visszafogta az exportot, hogy megvédje saját ellátását. Ennek hatása gyors és látványos volt: a korábban napi közel 800 ezer hordós finomított üzemanyag-kivitel áprilisra nagyjából a felére esett vissza. Ez különösen érzékenyen érintette az ázsiai országokat, amelyek finomítói jelentős mértékben importfüggők.

Most viszont fordulat jöhet. Állami olajcégek már benyújtották kérelmeiket a májusi exportengedélyekre, ami egyértelmű jelzés: a kínai kormány úgy látja, hogy a belföldi kereslet stabil. Ez megnyitja az utat a kivitel újraindítása előtt.

Kína mentőövet dob a légiközlekedésnek

A tervek szerint Kína elsősorban repülőgép-üzemanyagot szállítana az ázsiai országoknak, ahol a készletek már veszélyesen alacsony szintre csökkentek. Emellett kisebb mennyiségben benzin és dízel is érkezhet a piacokra. Az érintett országok között szerepel Ausztrália, Japán, Vietnam, a Fülöp-szigetek és Banglades is.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Ázsia energiaellátása erősen függ az importtól: a finomítói alapanyagok mintegy 80 százaléka külföldről érkezik, ennek jelentős része a Perzsa-öbölből. Az iráni konfliktus ezért különösen keményen csapott le a régióra.