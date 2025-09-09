Vihar előtti csend uralkodik a kriptopiacon, jövő héten indul a rali

A Federal Reserve szeptember 16–17-én kamatdöntő ülést tart, és szinte biztos, hogy 25 bázispontot nyesni fog a testület az irányadó rátából. Sőt, még annak is megvan az esélye, hogy 50 bázispontos lesz a csökkentés, miközben a piac a szeptemberin kívül még két vágást áraz az idei évre. Azt pedig tudjuk, hogy a kriptopiac számára rendkívül fontos az amerikai monetáris politika és a dollár helyzete.
Az SPB Befektetési Zrt. portfóliómenedzsere szerint továbbra is az ETF-fel rendelkező tokenek a kriptopiac nyertesei. Ráadásul a Lite-coinon túl a Dogecoin, mint első mémcoin is hamarosan kaphat ETF-et, ami történelmi pillanat lehet a piacon.
A kriptopiac egészét nézve azt lehet elmondani, hogy minden a dollártól függ – mondta Benesóczky Balázs. A dollár határozza meg a globális likviditást, amit lekövet a piac. Meg lehet nézni az aranyat, amely már most lereagálta a dollár gyengülését, és rendesen profitált belőle. A sárga nemesfémhez képest a kriptók lassabban reagálnak a dollár helyzetére, de végeredményben ez lesz a helyzet. Összefoglalva, a Fed kamatvágása után kezdődő dollármozgás indítja be a következő kriptopiaci ralit.
Arról, hogy a régóta emlegetett medvepiac mikor kezdődik, nem lehet tudni. Hosszú, akár egy-másfél éves időszakról van szó, amelynek a jelenlegi helyzetben nem látni az elejét. Abban az esetben, ha a Fed hosszabb távú kamatcsökkentési ciklusba kezd bele, a medvepiac még jócskán eltolódhat.
A legnagyobb nyertes pedig nem a bitcoin és nem is az ether lesz, hanem a Solana. A token már rendelkezik ETF-fel, ráadásul már az elmúlt időszakban is jelentős erősödést mutatott. A Solana jó eséllyel állhat majd a két legnagyobb kriptó mellé a következő időszakban, hacsak nem történik valami váratlan.
