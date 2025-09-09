Deviza
Vihar előtti csend uralkodik a kriptopiacon, jövő héten indul a rali

Látszólag megtört a kriptopiac elmúlt időszakban tapasztalt menetelése. A fontosabb tokenek szűk sávokban oldalaznak, miközben az első mémcoin is megkaphatja a maga ETF-ét. Ez a nyugalom viszont nem tart már sokáig, hiszen a Fed jövő heti kamatdöntő ülése után elszabadulhatnak az indulatok. A Kriptofókusz vendége volt Benesóczky Balázs, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelője.
P. A. R.
Vihar előtti csend uralkodik a kriptopiacon, jövő héten indul a rali

Látszólag megtört a kriptopiac elmúlt időszakban tapasztalt menetelése. A fontosabb tokenek szűk sávokban oldalaznak, miközben az első mémcoin is megkaphatja a maga ETF-ét. Ez a nyugalom viszont nem tart már sokáig, hiszen a Fed jövő heti kamatdöntő ülése után elszabadulhatnak az indulatok. A Kriptofókusz vendége volt Benesóczky Balázs, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelője.
A podcast vendége: Benesóczky Balázs, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelője
Szerkesztő: P. A. R.
2025.09.09, 20:20

A Federal Reserve szeptember 16–17-én kamatdöntő ülést tart, és szinte biztos, hogy 25 bázispontot nyesni fog a testület az irányadó rátából. Sőt, még annak is megvan az esélye, hogy 50 bázispontos lesz a csökkentés, miközben a piac a szeptemberin kívül még két vágást áraz az idei évre. Azt pedig tudjuk, hogy a kriptopiac számára rendkívül fontos az amerikai monetáris politika és a dollár helyzete.

A Kriptofókusz új epizódját itt hallgathatják meg:

 

Az SPB Befektetési Zrt. portfóliómenedzsere szerint továbbra is az ETF-fel rendelkező tokenek a kriptopiac nyertesei. Ráadásul a Lite-coinon túl a Dogecoin, mint első mémcoin is hamarosan kaphat ETF-et, ami történelmi pillanat lehet a piacon.

A kriptopiac egészét nézve azt lehet elmondani, hogy minden a dollártól függ – mondta Benesóczky Balázs. A dollár határozza meg a globális likviditást, amit lekövet a piac. Meg lehet nézni az aranyat, amely már most lereagálta a dollár gyengülését, és rendesen profitált belőle. A sárga nemesfémhez képest a kriptók lassabban reagálnak a dollár helyzetére, de végeredményben ez lesz a helyzet. Összefoglalva, a Fed kamatvágása után kezdődő dollármozgás indítja be a következő kriptopiaci ralit.

Arról, hogy a régóta emlegetett medvepiac mikor kezdődik, nem lehet tudni. Hosszú, akár egy-másfél éves időszakról van szó, amelynek a jelenlegi helyzetben nem látni az elejét. Abban az esetben, ha a Fed hosszabb távú kamatcsökkentési ciklusba kezd bele, a medvepiac még jócskán eltolódhat.

A legnagyobb nyertes pedig nem a bitcoin és nem is az ether lesz, hanem a Solana. A token már rendelkezik ETF-fel, ráadásul már az elmúlt időszakban is jelentős erősödést mutatott. A Solana jó eséllyel állhat majd a két legnagyobb kriptó mellé a következő időszakban, hacsak nem történik valami váratlan.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Nincs megtorpanás a kriptopiacon, a befektetők a kivárnak (01:55)
  • Elon Musk nincs hatással a kriptókra, még a mémcoinokra se (04:15)
  • Minden a dollártól függ (07:20)
  • Nem tudni, mikor kezdődik a medvepiac (10:15)
  • A Solana a jelenlegi kriptopiac egyik legnagyobb nyertese (11:00)
  • Mire figyeljenek a kezdő befektetők? (14:30)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

