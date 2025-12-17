BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
Bomba üzletet kötött a Mol a keleti olajóriással – rengeteg olajat szivattyúzhat ki a magyar vállalat

A Mol csoport és a SOCAR (Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság) átfogó szénhidrogén-kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá, amely Azerbajdzsán Samahi–Gobusztán régiójának egy szárazföldi területére vonatkozik. A közös kutatási projektben a Mol operátorként 65 százalékos, a SOCAR pedig 35 százalékos részesedéssel rendelkezik.
VG
2025.12.17, 11:05
Frissítve: 2025.12.17, 11:44

A 2025. júniusi megállapodásra alapozva, amely a Samahi–Gobusztán régióban tervezett szénhidrogén-kutatás legfontosabb feltételeiről szólt, ez a teljes körű megállapodás jelentős mérföldkő a Mol és a SOCAR stratégiai partnerségében, amely a korábbi sikeres együttműködésekre épül – jelentette be szerdai közleményében a magyar olajtársaság.

Mol, SOCAR
Erősíti együttműködését a Mol és a SOCAR / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A megállapodást Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Rovsan Najaf, a SOCAR elnöke írta alá.

A SOCAR-ral folytatott legújabb együttműködésünk végleges megállapodása újabb jelentős lépés közös célunk felé, hogy új lehetőségeket tárjunk fel és bővítsük partnerségünket Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorában

– mondta Hernádi Zsolt.

A cégvezető szerint a Samahi–Gobusztán közös kutatási projekt nagyszerű lehetőséget kínál nemzetközi portfóliójuk számára, és operátorként a Mol csoport széles körű kutatás-termelési tapasztalatára építhetnek. Az ACG projekt révén a hazai olajtársaság erős alapokat fektetett le Azerbajdzsánban, amely nemzetközi tevékenységük egyik fontos pillére, jelentős szerepet játszik Közép-Európa energiabiztonságában, és rugalmasságot biztosít a vállalatnak a nyersolaj beszerzésében és finomításában.

A megállapodás megerősíti a Mol hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi-térségben, valamint partnerségét a SOCAR-ral Azerbajdzsán szénhidrogénkészleteinek fejlesztésében. Emellett tovább erősíti az Azerbajdzsán és Magyarország között régóta fennálló gazdasági és energetikai együttműködést. A kutatási projekt következő lépéseként szeizmikus mérés kezdődik 2026 elején, amelyet kutatófúrások követnek.

Öt éve vetette meg a lábát Azerbajdzsánban a Mol

A Mol 2020-ban jelent meg Azerbajdzsánban, amikor 9,57 százalékos részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az Azeri–Csirag–Günesli (ACG) mezőben, valamint 8,9 százalékos tulajdonrészt a Baku–Tbiliszi–Ceyhan (BTC) olajvezetékben, amely nyersolajat szállít a Földközi-tenger partján fekvő Ceyhan kikötőjébe. Az azerbajdzsáni termelés 2024-ben a Mol szénhidrogén-termelésének 14 százalékát és készleteinek 25 százalékát adta. Bár a Mol az ACG-projektben kisebbségi tulajdonos, nyolc évtizedes készletmenedzsment- és termelésoptimalizálási szakértelmével aktívan hozzájárul a mező fejlesztéséhez.

A BTC vezeték pedig kiemelkedően fontos szerepet tölt be a Mol régiós finomítóinak – például a pozsonyi Slovnaft és a rijekai INA finomítók – ellátásában. Eddig összesen 18 millió hordónyi Mol-kőolajat szállítottak az ACG mezőről a BTC vezetéken és tengeri szállítással ezekbe a finomítókba.

