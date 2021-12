<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/aLep_q9DLeY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Épphogy elkezdődött, már a végéhez közeledik az építkezés az Ázsia és Európa közötti vasúti áruforgalom új csomópontjában, az ukrán határnál található fényeslitkei East-West Gate (EWG) intermodális terminálon. Már magasodnak a 20 méteres óriásdaruk Európa legnagyobb, 5G-technológiát és zöld energiát használó szárazföldi terminálján, melynek műszaki átadás-átvétele és próbaüzeme 2022 első negyedévében lesz, a második negyedévben pedig indulhat az éles üzem is.

Az EWG óriásdarui 41 méter szélesek és két 28 méter széles sínen gurulnak, a szerkezeteket 5G-s kapcsolat segítségével távolról vezérelik majd. A méretükben és technológiájukban a kontinensen egyedülálló szerkezetek egyenként 45 tonna terhet tudnak rakodni. A Lengyelországban készült darukat 40 kamionnal szállították Fényeslitkére, a legnagyobb speciális kísérettel érkezett elem 32 méteres volt.

Fotó: East-West Intermodális Logisztikai Zrt.

Az EWG terminál villámsebességgel, alig egy év alatt épült fel. A Margitszigetnél is nagyobb területen 2020 októberében még csak a földmunkák kezdeténél tartottak, mostanra viszont már csak kiegészítő munkák maradtak hátra. Tíz kilométer hosszú normál és széles nyomtávú vasúti pálya készült, valamint a közúti közlekedésre és a konténerek tárolására30 focipálya nagyságú, összesen 225 ezer négyzetméter betonburkolatot fektettek le.

Fotó: East-West Intermodális Logisztikai Zrt.

A térségben, ahol 1990-ig jelentős áruforgalom haladt át és a vasút meghatározó szerepet játszott a foglalkoztatásban, az elmúlt évtizedekben leépült a teherforgalom, a vasúti nyomtávváltás miatt szükséges átrakodás. Számos elképzelés és tanulmányterv született a térség fejlesztésére, több esetben az alapkövét is lerakták egy-egy beruházásnak, valódi előrelépés azonban nem történt. A 30 milliárd forintos magánberuházásban készülő EWG viszont fokozatos kapacitásbővítéssel jelentős áruforgalmat kezelhet a legmodernebb technológiával. A térség és Magyarország újra meghatározó szerepet játszik majd az Ázsia és Európa közötti vasúti logisztikában.

A terminál évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert (TEU) is tud majd kezelni, elméleti kapacitását és területét tekintve is a legnagyobb ilyen létesítmény lesz a kontinensen. A modern kor követelményeivel, valamint az EU vasúti és klímastratégiájával összhangban működése során nagy figyelmet fordít a környezetre. A létesítmény zöldtechnológiával valósul meg, energiaellátást többek között nagy teljesítményű napelempark, valamint hőszivattyú rendszer biztosítja. A terminál területén kizárólag elektromos termináltraktorokat és e-autókat használnak majd. Az EWG-be a legmodernebb technológiát építik be, itt irányítják majd Európában elsőként távolról, 5G-technológiával a darukat, valamint egy magyar startup vállalkozás közreműködésével felépítik az EWG digitális ikertestvérét, a Digital Twin-t is, amely valós időben, 3D-ben követi a logisztikai központ folyamatait és működését. Közte a vonatok, a kamionok, a daruk, a szállítójárművek mozgását és az áruk útját. A Digital Twin a folyamatok tervezhetőségét, optimalizálását és a hatékonyság növelését segíti az Ipar 4.0 elveinek megfelelően.

Az EWG átrakókapacitására nagy szükség van az Ázsia és Európa évről-évre jelentősen bővülő vasúti áruforgalom kiszolgálásában. A nyomtávváltásból adódó átrakás jelentős része jelenleg a fehérorosz-lengyel határ két oldalán található Breszt és Małaszewicze átrakón történik, az ottani terminálok kapacitásuk maximumán működnek, és jelentős várakozásra kényszerülnek a konténervonatok. Jelenleg Kína politikai szinten is támogatja, hogy az Európába irányuló szárazföldi útvonalaikat diverzifikálják. Már ezért is van létjogosultsága egy alternatív útvonalnak a túlzsúfolt belorusz–lengyel reláció mellé, de a piac a forgalom további bővülésére is számít, amit az EU szigorodó környezetvédelmi szabályozása is generál.