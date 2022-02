Melyek a Magyar Közút fő idei feladatai?

Társaságunk országosan 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, fő- és mellékutat üzemeltet. Ekkora hálózat folyamatosan napi beavatkozásokat igényel. A közlekedők legfontosabb elvárása, hogy biztonságos és jó minőségű utakon vezethessenek. A mi célunk sem lehet más, mint hogy a rendelkezésünkre biztosított forrásokból minél jobban közelítsünk az autósok elvárásaihoz. A burkolat javítása három módon lehetséges: lokális javításokkal, vagyis kátyúzással; nagy felületű javításokkal, amikor több tíz vagy száz négyzetméteres egybefüggő felületeken avatkozunk be; és persze a teljes körű felújításokkal, amikor nemcsak a kopóréteg újul meg, hanem adott esetben a többi útréteg és az utak környezete is. Természetesen a célunk az, hogy a teljes körű felújítások aránya nőjön, hiszen azokkal lehet hosszú távon is jó minőségű utakat biztosítani, de annak a bekerülési költsége nem összehasonlítható a kátyúzási munkák volumenével. A javításokon kívül persze ott van még a téli üzem, a több százmillió négyzetméternyi zöldfelület gondozása, a burkolati jelek frissítése, táblák, szalagkorlátok cseréje. Szóval, van bőven feladatunk.

Mennyi pénz áll mindehhez a rendelkezésükre?

Az idén a tavalyihoz hasonló költségvetésből gazdálkodhatunk.

A 95 mérnökségünkön keresztül végzett burkolatjavításra közel 90 ezer tonna aszfalt felhasználását terveztük be több mint 8,9 milliárd forint értékben.

Ezenkívül az alvállalkozóinkon keresztül végzett burkolatjavításra megközelítőleg 3 milliárd forintot terveztünk. A Magyar falu útfelújítási programban a 2021-esnél 5,5 milliárd forinttal többet, 16,5 milliárd forintot tudunk a burkolatfelújtásra fordítani. Ezek a legnagyobb tételek, de mivel 32 ezer kilométeres hálózatról és csaknem 6300 fős cégről beszélünk, a többi tevékenységünk is milliárdos tétel országos szinten.

Szilvai József Attila Fotó: KALLUS GYÖRGY/VG

Mennyiben fékezi a társaság, illetve alvállalkozói munkáját a munkaerőhiány és a költségek növekedése?

Társaságunk mindent megtesz, hogy megfelelő számú munkavállalóval rendelkezzen. Természetesen nálunk is érezhető egyes szakterületeken, hogy szükség lenne utánpótlásra, éppen ezért működünk együtt egyetemekkel, szakképzési centrumokkal, sikeres duális képzési, ösztöndíj- és gyakornoki programunk van. Arra is büszkék vagyunk, hogy évek óta több családbarát munkahely címet is kaptunk, ami fontos visszacsatolása családbarát intézkedéseinknek, amelyekkel a munkavállalóinkat támogatjuk. Bennünket és az alvállalkozóinkat is érintik a piaci változások, de eddig partnereink és mi magunk is úgy szerveztük munkáinkat, beszerzéseinket, hogy a főbb feladatainkat zökkenőmentesen és változatlan színvonalon végezhessük el.

Alkalmaz vendégmunkást is a társaság?

Mi csak munkavállalói viszonyban alkalmazunk kollégákat, de például a téli üzemeltetési időszakban határozott időre veszünk fel munkatársakat, főleg gépkezelőnek.

Megismételhető az idén a múlt évi útfelújítási rekord?

2010 óta több mint 6500 kilométernyi utat újítottunk fel teljeskörűen.

Csak tavaly 1270 kilométernyi úton indulhattak el ilyen munkák, a legnagyobb hosszban és értékben a Magyar falu program támogatásával, a vidéki életminőség javítását célozva. Ha minden jól megy, az idén tavasztól őszig még ennél is több útfelújításhoz foghatnak hozzá a kivitelezők, tehát

az idén könnyen újabb rekorddöntés következhet.

Fotó: Kovács Attila/MTI

Mit takar a társaság kísérletiút- és hídépítési projektje?

Ebben a programunkban olyan projektek támogatása valósult meg, amelyek nemcsak kísérleti technológiák valós körülmények közötti tesztelését teszik lehetővé, hanem olyan beruházásokat is, amelyekkel a közlekedés biztonsága is növelhető. Ilyen például az úgynevezett világító kerékpárút az EuroVelo 6 esztergomi szakaszán. A kísérleti helyszínen olyan fotolumineszcens boroszilikát alapú szemcséket hengereltek be a burkolatba, amely, ha napközben feltöltődik a napfénytől, akkor akár négy-hat órán keresztül is segíti a közvilágítás nélküli szakaszon a tájékozódást. A világító kerékpárút technológiáját nemcsak az aszfaltba ágyazva, hanem a burkolati jelekbe keverve is használták több szakaszon, például a Zalaegerszeg és Zalalövő közötti kerékpárúton. 2018 óta egyébként csaknem negyven kísérleti projektet támogattunk, a teljesség igénye nélkül: automatikus tengelysúlymérő állomást az M30-as autópályán, a már említett világító kerékpárutat és burkolati jeleket, üvegaszfalt terítését a 7-es főúton Martonvásár térségében, 3D szálerősített aszfalt használatát a 25-ös főúton, vizes bázisú burkolati jelek alkalmazását és biztonsági üveg zajvédő fal építését az M7-es autópálya Velence melletti szakaszán.