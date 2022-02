Halvány javulást történt az elmúlt percekben a magyar-ukrán közúti forgalomban: az ukrán vámhatóságok elkezdték ismét kiengedni az országból az ott rekedt járműveket, ahogyan az eredetileg Magyarországról Oroszországba indult, de visszafordított kamionokat is – válaszolt a VG-nek Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) megbízott főtitkár-helyettese. Értesülése szerint azonban orosz teherautó nem léphet be Ukrajnába, Magyarországról kifelé pedig a háborús helyzet miatt nem is tartanak az árufuvarozók.

Ezt nem is javasoljuk tagvállalatainknak. Arra biztatjuk őket, hogy célállomásuktól függően kerülő utakat vegyenek igénybe: Lengyelországot és Fehéroroszországot, vagy Bulgáriát és Törökországot

– közölte.

Fotó: Balázs Attila

Az ukrán vámhatóság intézkedése azonban csak a hazatérést segíti, értelemszerűen szó nincs a normál forgalom visszaállásáról. Az egyik hazai közúti árufuvarozó és logisztikai cég, az Ekol például kora délután arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy teljesen leállt az Ukrajna és Magyarország közötti közúti áruforgalom az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt, ezért a cég egyelőre nem is vállal Oroszország felé fuvarfeladatot, még Fehéroroszországon keresztül sem. Az Ekol úgy tudja, hogy a korábban Ukrajnán átmenő kínai vasúti áruszállítás vissza fog terelődni a fehérorosz területek felé, azon az útvonalon viszont zavartalanul lesz.

Az ukrajnai eseményekben az Ekol is szorosan érintett: ma reggel a 850 fős Ekol Ukrajna fő raktárépülete körül is bombáztak, de nem keletkezett kár a logisztikai központban.