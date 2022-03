A csehországi Nymwag társaság Nagykanizsán épít közel 60 milliárd forintból vasúti járműgyártó üzemet. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a beruházás bejelentésén a létesítményt Európában a maga nemében a legmodernebbnek nevezte – áll az MTI tudósításában. A közel 1500 fős gyárban évente 1800 tehervagon és 4800 vasúti futómű készül majd. A gyáron kívül pedig egy kutató-fejlesztő bázist is kialakít a beruházó, továbbá képzést indít a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban.

Fotó: Varga György

Robert Spisák, a Nymwag Magyarország Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a dél-zalai városban barnamezős beruházással, a közelmúltban megszűnt gépipari DKG mintegy 36 hektáros területén épülő vagongyártó és -fejlesztő bázis a gyártókapacitása alapján második-harmadik legnagyobb lesz Európában. Várhatóan egy éven belül elkészül az első vagon. Alexandra Brozová, a kft. másik ügyvezetője pedig egyebek mellett arról beszélt, hogy az egyes országok gazdasági sikere nagyban függ a logisztikától, ami elképzelhetetlen a modern vasút és a korszerű vagonok nélkül.

Az eseményen Palkovics László emlékeztetett, hogy az állam 2010 óta jelentős erőforrásokat költ a kötöttpályás közlekedés fejlesztéseire, a következő 6-8 évben pedig 6000 milliárd forintot szán az ágazat megújítására. A pénz kétharmada a vasúti pálya fejlesztését, harmada a gördülőállomány korszerűsítését szolgálja majd. Ezek eredményeként versenyképesebb, gyorsabb és kényelmesebb lesz a vasúti közlekedés. A következő 10-15 év Európában is a vasútról szól majd, mert az lényegesen energiahatékonyabb és környezetkímélőbb a közúti szállításnál.

Fotó: Varga György

Egyelőre az a hazai cél, hogy rövid időn belül 25 év alá csökkenjen a magyar vasúti járműállomány átlagos kora, az érintett járművekben pedig 60-70 százalékos legyen a hazai hozzáadott érték. Magyarország ezenfelül erősíteni kívánja a közép-európai logisztikai szerepét is. Európában a mozgatott áru mintegy 18-20 százalékát szállítják vasúton, ennél valamivel magasabb az arány Magyarországon. A magyar kormány 5 év alatt közel 30 milliárd forint támogatással segíti a kötöttpályás teherfuvarozás megerősítését – tette még hozzá a miniszter. Palkovics László kitért arra is, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése a pireuszi kikötő és Európa között a legversenyképesebb vasúti szállítási lehetőséget biztosítja majd. Ezt egészíti ki, hogy Záhonyt Komárommal, Győrrel és Sopronnal is vasútvonal köti majd össze. Mindezekre a fejlesztésekre pedig már több konténerterminál terve is ráépül.