Vagy mégsem? Miközben a KPMG maga is ismerteti két lehetséges e-roaming-rendszer részleteit, kijelenti, hogy a globális trendek alapján könnyen elképzelhető egy roaming nélküli jövő. Ez akkor jöhet létre, hogy ha uniós szinten végül csak egy-két egy nagy, jelentős piaci szereplő marad, amelyek egymással már közvetlenül kommunikáló, úgynevezett peer to peer (P2P)-megállapodásban lesznek. Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára (AFIR) vonatkozó uniós javaslat hatálybalépése után az ad hoc fizetés bevezetése szintén ellehetetlenítheti a roamingot, ha ennek a felára nem lesz számottevően nagyobb a roamingszolgáltatásénál. Végül a globális trendekből következhet az is, hogy a roamingközpontok szerepe eltolódik a piaci szereplők közötti pénzügyi klíring irányába.