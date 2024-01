Folytatódnak az egyeztetések a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti autóbuszok e-útdíj-rendszerbe sorolásáról. A díjpolitikai döntésekben illetékes szakminisztérium, az érdekképviseletek és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) részvételével aktív párbeszéd zajlik, melynek keretében a felek a 3,5 tonna feletti autóbuszok e-útdíj-rendszerbe történő átvezetését, annak feltételeit pontosítják – írja a NÚSZ.

Ezekre tekintettel a kormány a veszélyhelyzet ideje alatt változtatott az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, a megtett úttal arányos díjról szóló törvényén és rendeletén – derült ki a Magyar Közlönyből.

A NÚSZ arra kéri a 3,5 tonna feletti autóbuszok üzemeltetőit, hogy még ne vegyék igénybe útdíjfizetésre a HU-GO e-útdíj-rendszert

Fotó: Shutterstock

A fentiek alapján 2024. február 1-től nem a megtett úttal arányosan, hanem továbbra is a használati díj alapú rendszerben, e-matrica vásárlásával tudják rendezni az úthasználók a 3,5 tonna feletti autóbuszok úthasználatának díját. A HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszerbe regisztrált 3,5 tonna feletti autóbuszok üzemeltetőit arra kéri a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., hogy

még ne vegyék igénybe útdíjfizetésre a HU-GO e-útdíj-rendszert, ne használják a megvásárolt fedélzeti eszközeiket.

Az e-matrica rendszerben a 3,5 tonna feletti buszokra országos havi és heti (10 napos) jogosultság is vásárolható 2024. február 1-től, azzal, hogy a módosuló díjrendelet alapján ezen jogosultságok érvényessége 2024. március 31. napján 24 órakor abban az esetben is lejár, ha a megváltásakor hatályos rendelkezések alapján ezen az időponton túl is érvényes lenne.

Ezzel együtt a 2024. január 31. előtt B2 kategóriára vásárolt havi és heti (10 napos) e-matricák érvényessége természetesen nem jár le január hónap utolsó napján, azok az egyes matricatípusok érvényességi idejének megfelelően használhatók.