Strandidő: féláras jegyekkel és hőségriadóval robbant be a szezon

Esős időjárással kezdődött szombaton az iskolaszünet, de a következő napokban is 30 fok közelében maradnak a nappali csúcshőmérsékletek, a hőségriadó elvileg még tart, a nyaralási főszezon így is, úgy is elérkezett.

Igazi strandidővel zárult a tanév / Fotó: Máté Krisztián

A héten berobbant hőségre tekintettel a Magyar Fürdőszövetség által kezdeményezett Suli a strandon programot hűsölési lehetőségként ajánlotta a Budapest Gyógyfürdői- és Hévizei Zrt. az iskolai tanév utolsó napjaira. Június 19-től 21-ig az osztályoknak (diákok és kísérők is) nyitástól 14 óráig 50 százalék kedvezménnyel biztosították a strandolást. Az akcióba minden nyitva tartó fővárosi strand – Csillaghegy, Palatinus, Paskál, Pesterzsébet, Római – bekapcsolódott, jelentkezni a kiválasztott strandnál lehetett e-mailben.

A Suli a strandon program látogatószámai Palatinus: 257 fő, 13 osztály,

Paskál: 71 fő, 2 osztály,

Pesterzsébet: 49 fő, 2 osztály,

Római: 225 fő, 10 osztály,

azaz összesen 602 fő, 27 osztály vett részt a hirtelen jött akcióban.

Mennyibe kerülnek a strandbelépők és a bérletek?

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőiben 2024. január 8-tól

a belépők ára 5–13 százalékkal emelkedett.

Ez jócskán alatta van a KSH adatok szerinti 2023. évi átlagosan 17,6 százalékos inflációs rátának – hangsúlyozta a társaság.

Az idei nyári szezonban strandokon, a Római és Pünkösdfürdő esetében 8–11 százalékkal emelkedett a belépőjegyek ára.

A télen is üzemelő fürdőkben pedig június közepétől

a strandbelépők 100–200 forinttal, a családi belépők 300–500 forinttal lettek drágábbak.

A főváros még mindig legnépszerűbb strandja a Palatinus, amely évek óta téli, illetve nyári szezoni díjakkal működik. Itt az árak a nyári szezonig változatlanok voltak, június 15-től viszont átlagosan 10–13 százalékos áremelés történt a tavaly nyári díjakhoz képest.

A Palatinuson

a felnőtt belépő ára 5000–5500 forint lett (a tavalyi 4400–4900 forinthoz képest)

a családi belépők ára 11 000/12 000-13 900/15 300 forint között alakul (a tavalyi 9800–13.700 forinthoz viszonyítva)

A családi belépő ára attól függ, hogy három- vagy négyfős a család, illetve, hogy hétköznapról vagy hétvégi időszakról van szó.

Vannak kedvezmények is bőven

A hazai vendégeknek a Budapest Spas bérletek kiemelkedő kedvezményeket biztosítanak. A bérlettel egy alkalomra számítva már 1000–1300 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. Az alkalmak számának növekedésével párhuzamosan egyre kedvezőbb a bérlet fajlagos ára, végül akár 50–88 százalék kedvezmény is elérhető.