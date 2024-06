Strandok: kinyitott a Római, ennyivel emelték a jegyárat

A héten megnyitja a szezonális strandokat is a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., hétfőtől lehet menni úszni a Rómaira és június 22-től a Pünkösdfürdői Strandra is. A jegyárakat 8-11 százalékkal emelte meg az üzemeltető vállalat, továbbra is külön jegyárak vannak hétköznap vagy hétvégén.

A szezonális strandok is megnyitnak június közepén, az árak emelkedtek idén is / Fotó: Balogh Zoltán

A Római esetén egy felnőtt belépő múlt évben hétköznapokon 3200 Ft volt, idén 4000 Ft. Hétvégén tavaly 3600 forint volt, idén ez 4000 forintra emelkedett. A diák és nyugdíjas jegy idén 3100 forintba, kerül, a tavalyi 2800 forinthoz képest.

A hűvös vizű Pünkösdfürdői Strandon alapvetően alacsonyabban voltak a jegyárak, ott egy hétköznapi felnőtt belépő 2500 forint volt, ami idén 2700 forintra emelkedett. Hétvégén 2600 forintot kellett fizetni a múlt évben, idén már 2900 forintot. Ez a két legolcsóbb strand Budapesten, a többinél mindenütt magasabb jegyárral kell számolni. Az egyik legnépszerűbb célpont a Palatinus, ide egy hétköznapra szóló felnőtt belépő ára 5000 Ft, hétvégén 5500 forint.

Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk: a múlt évi szezon csúcsnapján több mint hétezer strandoló váltott jegyet a Palatinusra – tájékoztatott a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. A társaság fürdőiben évek óta ütemezetten, az időjárás alapján mérlegelve nyitják meg a strandmedencéket, strandokat – nagyjából az április végétől június közepéig tartó időszakban. Ezt a gyakorlatot követték ebben az évben is.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőiben a belépők ára 2024. január 8-tól 5-13 százalékkal emelkedett, ami jócskán alatta van a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerinti, átlagosan 17,6 százalékos 2023. évi inflációs rátának.