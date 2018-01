Minden idők legmagasabb leütési ára

A 2017-es év aukciós sztártétele Leonardo da Vinci fennmaradt húsz festménye közül az utolsó magántulajdonban lévő darab, a Salvator Mundi volt.

A New Yorkban, a Christie’s november 15-i árverésén 450 millió dollárért eladott mű minden eddigi rekordot megdöntött. Sem árverésen, sem magántranzakcióban nem fizettek még egyetlen műtárgyért sem ennyi pénzt, a korábbi rekord 300 millió dollár volt. A férfi Mona Lisaként is emlegetett festményt egy szaúdi herceg vásárolta meg, és a Louvre Abu Dhabi az Instagramon jelentette be, hogy először náluk lesz látható.

Az árverés után a nemzetközi sajtóban komoly vita folyt arról, hogy mit is jelent ez a csillagászati ár a műkereskedelem jövője szempontjából. Voltak, akik amellett érveltek, hogy Leonardo egyetlen elérhető művének rekordárából semmilyen következtetést nem szabad levonni, mások szerint ez az ár egy árrobbanás első jele a piacon, amelyet hamarosan hasonló árak követnek majd, és a rekordár 2020-ra átlépheti az egymilliárd dollárt is.

Mindenesetre az elmúlt év az impresszionista és a modern festmények piacán is erősödést mutatott, két gyengébb év után. Márciusban Klimt Virágoskert című festménye Londonban jóval az előzetesen meghatározott becsértéke felett, 64,4 millió dollárért kelt el egy nagyon magas bevételt hozó árverésen. Néhány hónappal később New Yorkban, a Christie’snél egy Brancusi-bronzszobrot adtak el 57,3 millió dollárért, majd a Christie’s no­vemberi impresszionista-árverésének 479,3 millió dolláros forgalma az előző évi hasonló esemény bevételének a dupláját hozta. Ezen az árverésen Léger és Van Gogh alkotását új életműrekordon adták el, és mindkét festmény megvásárlója ázsiai gyűjtő volt.