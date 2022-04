Március 27-én tartotta a Virág Judit Galéria nyolcadik kortársaukcióját, vegyes eredményekkel. Az átlagosnál több tétel maradt vissza, és a kikiáltott művek nagy hányada nem érte el a becsértékes sáv alját. Eladták viszont Bak Imre 1969-es Festmény II. című alkotását 32 millió forintért. Igaz, a kép a 30 milliós kikiáltási áráról csak egy licitlépcsőt emelkedett, s az előzetes várakozásokkal ellentétben nem döntötte meg Bak Imre életműrekordját. 2020-ban a lengyel Polswiss Art aukciósház varsói árverésén Orange című képét aznapi árfolyamon 46 millió forintért adták el. Illetve tavaly ősszel, szintén Virág Judit aukcióján a Sávok I. című képe, a hard-edge korszakának egyik legkorábbi darabja, 30 millióért kelt el.

Fotó: VIRÁG JUDIT GALÉRIA

Maurer Dóra Overlappings 31 modell B-n-k-z című alkotását 7,5 millió forintnál (5 millióról indult), Nádler István Feketebács NO. 5. című festményét 4,2 millió forintnál ütötték le.

Ujházi Péter 1993-as Római térképvázlat című képe 5,5 millió forintért kelt el. Ujházi az utazásait, személyes élményeit rendszeresen a műveivel dokumentálta, naplószerűen rögzítette az életét. 1991-ben elnyerte a Római Magyar Akadémia ösztöndíját, a most árverezett kép már itthon született, amolyan összegző munka, és fontos darabja az életműnek. A kép a Szölke-gyűjteményből származik, ahogy ef Zámbó István Lány fordított pálmával című alkotása is, amelyet 3,8 millió forinton ütöttek le. Ef Zámbó egy másik alkotása, a Piros hóember 1,8 milliót ért valakinek, és összességében érzékelhető volt, hogy a művei iránt nőtt az érdeklődés, többen is licitáltak rájuk. A szentendrei művészek és a hazai pop-art beárazódását jósolják itthon a következő trendként, ennek jelei már látszódtak ezen az aukción. Ahogy az is, hogy a magyar kortársak művei egyre nagyobb értéket képviselnek a műtárgyak piacán.