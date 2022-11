Tizedik alkalommal tartotta meg a Virág Judit Galéria a Háború utáni és kortárs magyar művek aukcióját, amelyen a legnagyobb hazai alkotók festményei kerültek kalapács alá. Összesen 147 tétel szerepelt a Budapesti Kongresszusi Központban tartott esemény programjában. Kiemelt figyelem övezte a Nudelman László gyűjteményéből származó alkotások árverezését.

Keserü Ilona 1991-ben készült, Kócos nap (Utókép) című képéért 28 millió forintot fizettek az este folyamán. Az alkotás a Napot állítja a kép fókuszába, az izzó égitest negatív komplementereit a zölddel és kékkel, amely akár egy női méh is lehetne.

Nádler István Gyász IV. című ikonikus festménye – amely a művész Gyászsorozatának a negyedik, egyben utolsó darabja – édesapja elvesztésének témáját dolgozza fel. A műalkotást az aukció vezetője, Kelen Anna 20 millió forintnál ütötte le.

Maurer Dóra Overlappings sorozatának egy korai, konceptuális darabja is az aukció egyik különlegessége volt: a színek transzparenciáját a középpontba helyező Overlappings 27. No 417. 15 millió forintért kelt el.

Az egyik legnagyobb licitverseny Fajó János Zöld rés című művéért alakult ki:

a nagyméretű pop art alkotás 3,6 millió forintról indult, és egészen 12 millió forintig menetelt.

„Mit ér a kortárs, ha magyar – merül fel gyakran a kérdés. Évek, évtizedek óta dolgozunk azért, hogy a hazai kortárs művészek presztízse elérje azt a szintet, amit megérdemelnek. A mostani aukció is bizonyítja, hogy megérte a befektetett munka. A magyar kortársak már nemcsak tudásban, hanem árszínvonalban is felnőttek az európai alkotókhoz” – mondta el Kelen Anna, az idén 25 éves Virág Judit Galéria művészettörténésze. „A magyar műtárgypiac mindig követi a nyugat-európai és a tengeren túli tendenciákat, ezek ismeretében prognosztizálható volt, hogy idehaza is berobban a piac. Ezt előrelátva már évekkel ezelőtt felismertük, hogy a kortárs külön tematikus aukciót érdemel. Óriási potenciál van még a kortársban, főleg a neoavantgárd művekben. Megjelent, felnőtt egy új gyűjtői réteg.”