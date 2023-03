A tavalyi év műkereskedelmi szenzációja volt a néhai Microsoft-alapító, Paul Allen gyűjteményének elárverezése. 2022 novemberében, két árverésen 156 műtárgyat értékesítettek, összesen 1,6 milliárd dollár értékben és ezzel Allen gyűjteménye minden idők legértékesebb műtárgykollekciója lett.

Fotó: Christie's

A májusban New Yorkban kalapács alá kerülő hét mű szerzői olyan nagy nevek a modern és kortárs piacon mint Georgia O'Keeffe, David Hockney és Edward Hopper. Georgia O’Keeffe és David Hockney három-három képpel, Edward Hopper pedig egy képpel képviselteti magát. A hét kép összértéke 30,6 és 42, 8 millió dolláros becsértékes sávval lett meghatározva.A Christie’s közleménye szerint, a novemberi eladásokhoz hasonlóan, a tavaszi aukció teljes bevételét ugyanúgy jótékony célra fordítják, Allen végrendeletének megfelelően.

„Ezekhez a képekhez Paul Allen nagyon mélyen és személyesen kötődött. A műtárgycsoport kifejezi érdeklődését és ízlését, valamint egész életen át tartó kapcsolatát Új-Mexikóval, érdeklődését az állam múltja, történelme és jelene iránt” – nyilatkozta Johanna Flaum, a Christie’s 20. és 21. századi művészetért felelős alelnöke, az aukció kapcsán az Artnet News-nak.

Fotó: Christie's

A 2018-ban elhunyt Paul Allen olyannyira rajongott Georgia O'Keeffe művészetéért, hogy 2000-ben megvásárolta a művész egykori 20 hektáros Sol y Sombra névre keresztelt otthonát is Santa Fében.

Az ingatlant 2021-ben 22,6 millió dollárért hirdették meg, de azóta sem tudták eladni, így mostanra 15 millió dollárra csökkentették a birtokért kért árat.

A Christie’s most két jelentős O’Keeffe virágfestményt fog árverezni az Allen gyűjteményéből: a White Calico Rose (1930) című festmény értékét 6-8 millió dollárra becsülik, a Fekete Írisz/ Black Iris VI (1936) pedig 5-7 millió dolláros becsértéket kapott. A művésznő egy másik festménye, az On the Old Santa Fe Road (1930-31) című új-mexikói tájkép előzetes becsértéke 4-6 millió dollár.

Fotó: Christie's

Az exkluzív kínálatban szerepel még három színekben tobzódó és vibráló Hockney-festmény. A Kapu/ The Gate (2000) becsértéke 6-8 millió dollár, a Kivágott fák/Felled Trees (2008) 4-6 millió dolláros becsértéket, a Korai Virágzás/ Early Blossom, Woldgate (2009) 5-7 millió dolláros becsértéket kapott.

A csoport legszerényebb árú alkotása egy Hopper akvarell 1929-ből, Coast Guard Cove, 600-800 ezer dollárért. Ezt a művet 2014-ben a Sotheby’s-nél jutalékokkal együtt 1 millió dollárért vásárolta meg Allen.

A Christie által tavaly árverezett Allen kollekciónak nemcsak az összértéke ért el sosem látott magasságokat, hanem még ezelőtt még olyan aukció sem volt, ahol ennyi tétel eladási ára meghaladta a 100 millió dollárt. Öt kép kelt el 100 millió fölött, további 15 mű pedig 20 millió dollár fölött. A Christie’s statisztikái szerint az Allen kollekció aukciókon értékesített műveinek átlagára 25 millió dollár volt és 27 új életmű rekord született. Ráadásul olyan mesterek esetében is megdőltek a korábbi rekordárak mint Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin és Gustav Klimt.

A májusi aukció előtt a hét képet a Christie’s nemzetközi körútra küldi, amelynek első állomása március 20. és 22 közt Hongkongban lesz.