Ennyire sose kellett a magyarnak a műtárgy; zsákolják a devizát, aranyat, ékszert

Javult a BÁV műtárgybefektetési indexe, ami azt jelzi, hogy Magyarországon a borús gazdasági környezet ellenére is bízik a műtárgyakban a lakosság. A festményeket és az ékszereket keresik a legjobban a befektetők, de egyre nagyobb az érdeklődés a műszaki régiségek iránt is. A BÁV felméréséből az is kiderült, hogy az online árverések kezdik átvenni a személyes aukciók helyét, elsősorban az anonimitásnak köszönhetően.

5 órája | Szerző: VG/MTI

