A kortárs szcéna egyik legismertebb és legsikeresebb művészének új alkotásaiból nyílik kiállítás a Virág Judit Galériában. Radák Eszter vásárlással egybekötött tárlata a festőművész elmúlt két évének alkotásait vonultatja fel.

A több mint 30 üdítően ironikus, életigenlő, színpompásan érzéki és idézetekben gazdag festmény a pop-art irányzattal mutat rokonságot. A művész többségében tájképet alkot hagyományos technikával, ami 2023-ban különlegesnek mondható a kortárs festészetben. Radák Eszter kiemelt figyelmet fordít a címadásra is, amellyel tovább mélyíti a képek narratíváját és hangulatát, egyszersmind párbeszédet indít nézőjével. „A festést intuitív módon kezdem el, aztán jön az értelmezés, tehát a kritikai gondolkodás. A hozzáállásom változatlanul pimasz, csak nem hetyke, hanem kérgesebb lett az idővel. Ez egy attitűd” – mondta el Radák Eszter. Kiemelte, mostani önálló tárlata az előző sorozataihoz, illetve a digitális festményekhez képest „radákosan olajosabb”. A motívumok önállóbbak lettek, a terek kiszélesedtek és megnőttek, a látvány néhol absztraktabb is.



Radák Eszter 1971-ben született, a Képzőművészeti Egyetemen (itt később oktatási rektorhelyettes volt), illetve az ELTE esztétika szakán végzett. Mesterei között szerepel Mauer Dóra, Klimó Károly, Bak Imre és Keserü Ilona is. Több mint három évtizede fest, önálló tárlatait Európa és Magyarország számos nagyvárosában láthatta már a nagyérdemű.

A pop-art kiállítások az elmúlt pár évben a világ vezető múzeumainak húzótárlatai voltak, ami azt is eredményezte, hogy az aukciókon is egyre inkább felértékelődtek a pop-art munkák. A pop-art az egyik legnépszerűbb művészeti mozgalom, és most nagyon is érdemes befektetni a pop-art festményekbe.

Rendszeresen becsértéken felül teljesítenek, különösen, ha ritka darabokról vagy teljes sorozatokról van szó.

Keith Haring alkotásai példái 13,3 átlagos százalékpontos megtérülést produkáltak 2003 és 2017 között a Sotheby’s szerint.

A pop-Art kifejezést először Lawrence Alloway brit kurátor használta a művészet új megközelítésének leírására. A művészeti mozgalom eredetileg az 1950-es években indult, majd a hatvanas években vált népszerűvé, de a mai napig érezteti hatását. A mozgalom válasz volt az akkori kulturális klímára, valamint az absztrakt expresszionizmusra. A korai pop-art Nagy-Britanniából indult ki, ahol Richard Hamilton, Nigel Henderson és Eduardo Paolozzi brit művészek indították el a brit pop-art mozgalmat. Az amerikai pop-art az ötvenes évek végén kezdődött, nem sokkal azután, hogy Nagy-Britanniában népszerűvé vált.

A pop-art a művészet hagyományos elképzeléseit támadta meg, és a populáris kultúra stíluselemeit használta fel, a reklámot, a tömegmédiát, a hírességek kultúráját és a mindennapi életben használt fogyasztói tárgyakat. Végső soron elmossa a tömegkultúra és a képzőművészet közötti határokat, ünnepelve és bírálva a társadalom kommercializálódását. Megkérdőjelezte a magas művészethez kapcsolódó elitizmust és exkluzivitást, beépítette az alkotásba a tömegkultúrát, és közelebb hozta a művészetet a mindennapi emberhez. Fő alakjai, Andy Warhol és Roy Lichtenstein új technikákat és anyagokat alkalmaztak, beleértve a szitanyomást, a kollázst és az élénk, merész színek használatát, és az ő munkáik is jelenleg az aukciók sztártételei. A pop-art még mindig kiváló befektetés lehet. Itthon még inkább felfedezésre váró terület.

A most kiállított Radák Eszter-művek ára 700 ezer forint és 3,1 millió forint között mozog.

„Mindegyik táblakép olaj-vászon technikával készült, méretük 50 × 60 centimétertől 140 × 160 centiméterig terjed. Jelentősen nem emelkedtek az árak az előző, 2021-ben megrendezett önálló kiállításához képest, és most is azt tapasztaljuk, hogy óriási a kereslet és az érdeklődés ezekre a művekre. Ez betudható annak, hogy valóban érződik a pop-art reneszánsza, de annak is, hogy egy jó nevű, elismert művész magas kvalitású, szerethető képeiről van szó, amelyekkel nincs elárasztva a piac. Két-három évente gyűlik össze Radáknak egy koherens anyaga, amelyet önálló kiállítás formájában tudunk megrendezni, ez nagyjából harminc kép” – mondta el lapunknak Hársfalvi Magdolna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze.