A Christie’s 20th/21st Century akciós hetén, New Yorkban, a november 7-i első aukció anyagát a háború utáni és a kortárs művészet alkotóinak (Twombly, Basquiat és Marden), valamint a legújabban reflektorfénybe került új alkotóknak a munkái tették ki. Ez utóbbi kategóriába a világ minden tájáról származó, többnyire színes művészek számítanak, olyanok, mint Jia Aili, Nicolas Party, Jadé Fadojutimi, Derek Fordjour és Ilana Savdie.

„Tizenöt színes művész alkotását adtuk el, és a világ minden tájáról kaptunk ajánlatokat. Ez az eladás a 21. századi sokszínű és globális művészeti piac valódi tükre volt” – fogalmazott az árverés után kiadott sajtóközleményükben Guillaume Cerutti, a Christie’s vezérigazgatója.

A zsúfolásig megtelt eladóteremben az aukciót Georgina Hilton aukcióvezető irányította, és a Christie’s globális platformjain több mint 1,4 millió néző figyelte az eseményeket.

Fotó: Christies

A művészeti piac abban reménykedett, hogy a New York-i őszi aukciós szezon megnyugtatja a kételkedőket, és bebizonyítja, hogy nem kell visszaeséstől tartani, de az első aukció nem hozott meggyőző eredményt. Bár a számok nem katasztrofálisak, de alatta maradtak az előzetesen várt értékeknek, és a rezümék szerint inkább kapaszkodást láthatott a sok néző.

Az eredmények abból a szempontból is vegyesek, hogy az új, főként színes alkotókat felülértékelte a piac, gyakran becsértékük fölött mentek, a jól bevált, blue chipnek számító tételek viszont vagy becsérték alatt mentek el, vagy sokszor beragadtak.

Az eladás összesen 88,4 millió dollár kalapácsárat hozott, ez lett aztán jutalékkal megnövelve 107,5 millió dollár, amely az előzetesen becsült (93 millió összkalapácsár és 134,2 millió dolláros forgalom) értékek alatt maradt.

Az aukció Stephanie Heinze berlini festőnő Harmadik randevú című festményével kezdődött, amely megnégyszerezte az előzetes becsértékét, és 239 400 dollárért kelt el. A 2020-ban festett, nagy méretű alkotás elmossa az absztrakció és a figuráció közötti határvonalat, ez most egy fontos trend, nagy a kereslet az absztrakt és figurális festészet határán lévő munkákra.

Az este vezető tétele Cy Twombly’s Untitled (Bacchus 1st Version II) című monumentális kompozíciója volt, amely 19,96 millió dollárt ért. A 2004-ben, Twombly késő, legendás Bacchus-ciklusának részeként festett mű a művész több mint negyvenéves munkásságának csúcspontja. A festmény hurok motívuma visszatérő téma volt Twombly művészetében. Ez a forma sok éven át lenyűgözte: az 1960-as évek végén táblaképeinek kanyargós firkálásával rálelt arra a képességére, hogy ismétlésekkel közvetítse az egységes, folyamatos energiamező érzését. Bacchus karaktere is többször szerepelt Twombly karrierje során. Megjelent egy 1975-ös Dionüszosz című kollázsban, egy 1977-es Bacchanalia témájú sorozatban és egy 1981-es Bacchus című triptichonban.

Egy másik, szintén nagy méretű vászon, Jean-Michel Basquiat Untitled című alkotása 1981-ből az este második legmagasabb árát érte el 11,91 millió dollárral. A Basquiat mindössze húszéves korában készült festmény egy fiatal művész energiáját, izgalmát és találékonyságát mutatja be a művészvilág szupersztárjának küszöbén.

A legfrissebb, feltörekvő kortárs művészet aukciós árszintje az elmúlt évtizedben nagyot emelkedett. Ezen az aukción öt kontinensről származó művészek alkotásait vitték kalapács alá, amelyek személyes és az egyetemes tapasztalatokat jelenítenek meg, miközben újradefiniálják az absztrakciót és a figurációt. A műtárgypiacra újonnan belépő szereplők, akik ezen az aukción is sikeres eladásokat produkáltak, jelenleg a világ vezető múzeumaiban is bemutatkozási lehetőséget kaptak.

Henry Taylor „Batman” Part Alien című darabja 819 ezer dollárért kelt el. Taylornak jelenleg is látogatható egyéni kiállítása B oldal címmel Amerika egyik legfontosabb kortárs múzeumában, a Whitney Museum of American Artban. Ez a múzeum adott teret korábban a Kolumbiában és Miamiban nevelkedett Ilana Savdie kiállításának. Az élénk, nagy méretű festményeket készítő művész A High-pitched Complicity című munkája most a Christie’s-nél 201 600 dollárért kelt el, ezzel új rekordot állított fel a művész számára.

Rashid Johnson Picture Maker című képére sokan licitáltak, az előzetes becsértéke dupláján, 1,7 millió dollárért kelt el. Ötperces licitharc zajlott a kínai művész, Jia Aili Combustion című monumentális festményéért, amely rekordárat, 4,77 millió dollárt hozott.

A ghánai származású amerikai művész, Derek Fordjour Rhythm & Blues című műve 730 ezer dollárért kelt el.

Bár az aukció megerősítette, hogy még mindig nincs ok a kétségbeesésre a műtárgypiacon, de a meglepő fordulatok arra mutatnak, hogy az év első felében tapasztalt hektikusság továbbra is marad. A New York-i őszi aukciós hétnek azonban ez még csak a nyitánya volt, többet lehet majd tudni november közepén.